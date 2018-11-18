"Манчестер Сити" расширит "Этихад" до 63 тысяч мест

"Манчестер Сити" разрабатывает планы по увеличению вместимости своего стадиона "Этихад" до 63 тысяч зрителей.

Домашняя арена чемпионов Премьер-Лиги не всегда заполняется под завязку, однако боссы клуба смотрят в будущее и хотят добавить еще около 8,000 мест за счет реконструкции Северной трибуны.



Недавно строительная компания ISG, отвечающая за расширение стадиона, провела встречу с группой болельщиков "Сити", выслушав предложения и пожелания фанатов по поводу будущего "Этихад".



По информации Daily Mail, теперь руководство клуба собирается проанализировать этот "фидбэк" и изучить озвученные идеи, включая создание секции со стоячими местами.



При идеальном раскладе строительные работы начнутся уже в следующем году и будут завершены в течение двух лет — к старту сезона 2021/22.