"Манчестер Сити" расширит "Этихад" до 63 тысяч мест

Этихад "Манчестер Сити" разрабатывает планы по увеличению вместимости своего стадиона "Этихад" до 63 тысяч зрителей.

Домашняя арена чемпионов Премьер-Лиги не всегда заполняется под завязку, однако боссы клуба смотрят в будущее и хотят добавить еще около 8,000 мест за счет реконструкции Северной трибуны.

Недавно строительная компания ISG, отвечающая за расширение стадиона, провела встречу с группой болельщиков "Сити", выслушав предложения и пожелания фанатов по поводу будущего "Этихад".

По информации Daily Mail, теперь руководство клуба собирается проанализировать этот "фидбэк" и изучить озвученные идеи, включая создание секции со стоячими местами.

При идеальном раскладе строительные работы начнутся уже в следующем году и будут завершены в течение двух лет — к старту сезона 2021/22.



Метки Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 10:00

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  1. mancunia-planet 18.11.2018 10:27 # mancunia-planet
    До Юнайтед как до Юпитера

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  2. ma1efikus 18.11.2018 10:15 # ma1efikus
    Лол. Ни одного матча не помню, чтобы они заполнили то что есть. Даже в лч и даже матчи с топами, на этихаде пусто.

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