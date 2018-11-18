Анонс матча Англия — Хорватия

В случае победы над сборной Хорватии англичане выиграют Группу A4 Лиги Наций и обеспечат себе выход в плей-офф дебютного розыгрыша турнира от УЕФА.

В этом матче подопечные Гарета Саутгейта будут мотивированы не только турнирной ситуацией. Еще свежи воспоминания о Чемпионате Мира в России, где именно Хорватия не пустила англичан в финал, одержав победу по итогам 120 тяжелейших минут.



Взять реванш за то поражение в Москве англичане пытались еще в октябре, но матч в Риеке состоялся не только без зрителей, но и без голов.



"Как вы знаете, за последние месяцы мы сыграли против них дважды, поэтому мы знаем их стиль игры, мы знаем их предпочтения и то, как они строят свои комбинации".



"Мы знаем зоны, которые, как нам кажется, мы можем использовать, и это будет противостояние двух достойных команд. В обоих предыдущих встречах счет был равным после 90 минут. Думаю, в обоих этих матчах были периоды, когда каждая команда владела инициативой", — говорит на пресс-конференции Гарет Саутгейт.



Как и Англия, Хорватия находится в той же ситуации — победа гарантирует первое место в Группе A4. А вот если матч на "Уэмбли" завершится вничью, лидерство сохранит Испания, которая все четыре своих поединка уже сыграла.



— Англия и Хорватия встретятся в третий раз за 130 последних дней.



— Это будет 10-я встреча соперников. На счету англичан четыре победы, хорватов — три.



— Англия проиграла только один из четырех последних домашних матчей против хорватов — 2:3 в ноябре 2007 в рамках отбора к Евро-2008, куда родоначальники футбола в итоге не попали.



— Вслед за тремя поражениями кряду англичане выдали серию из четырех беспроигрышных матчей — три победы и одна ничья.



— Хорватия проиграла только два из 13 последних матчей с учетом всех соревнований — финал Чемпионата Мира против Франции (2:4) и поединок Лиги Наций против Испании в сентябре (6:0).



— Англия проиграла только два из 27 последних домашних матчей — 1:2 против Испании в сентябре и 1:2 против Голландии в марте 2016.



Товарищеский матч против США стал последним в международной карьере Уэйна Руни. Относительно оригинальной заявки англичане лишились с травмами Кирана Триппьера и Данни Уэлбека, но остальные 25 игроков в строю. По информации Sky Sports, Деле Алли и Джесси Лингарду места в старте не найдется.



Предполагаемый состав сборной Англии на матч с Хорватией: Пикфорд — Уолкер, Стоунс, Гомес, Шоу — Дайер, Хендерсон, Баркли — Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.



Лига Наций. Группа A4

Сборная Англии — сборная Хорватии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 17:00 Онлайн-трансляция