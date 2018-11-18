Пикфорд может сменить Де Хеа в воротах "Юнайтед"

Давид Де Хеа и Джордан Пикфорд Риск лишиться Давида Де Хеа заставил "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на первого номера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда.

Как известно, "красные дьяволы" вот уже несколько месяцев пытаются продлить контракт Де Хеа, истекающий в конце следующего сезона, но все их усилия тщетны.

Давид не спешит связывать свое будущее с "Юнайтед" отнюдь не из-за финансовых разногласий. По слухам, сомнения 28-летнего испанца связаны со спортивными амбициями — Де Хеа всерьез опасается, что не сможет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, если останется на "Олд Траффорд".

Если до конца сезона Де Хеа не поменяет свое мнение, то следующим летом "Юнайтед", вероятно, придется продать Давида и пригласить на его место другого голкипера. И таковым может стать Пикфорд, утверждает Daily Mirror.

За полтора года выступлений на "Гудисон Парк" 24-летний Пикфорд добился впечатляющего прогресса, утвердившись в качестве первого номера сборной Англии и сыграв ключевую роль в достижении командой "трех львов" полуфинальной стадии Чемпионата Мира в России.

Сообщается, что "Юнайтед" может потребоваться сумма в 60 миллионов фунтов, чтобы заставить "ирисок" отпустить своего стража ворот.



Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Пикфорд, слухи, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. l-freeman 18.11.2018 10:46 # l-freeman
    )))
    У сборной англии нет толковых вратарей, точка

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  2. mancunia-planet 18.11.2018 10:29 # mancunia-planet
    Новый контракт и всё тут.

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  3. manutd-20champ 18.11.2018 10:01 # manutd-20champ
    заверните

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