Пикфорд может сменить Де Хеа в воротах "Юнайтед"
Риск лишиться Давида Де Хеа заставил "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на первого номера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда.
Как известно, "красные дьяволы" вот уже несколько месяцев пытаются продлить контракт Де Хеа, истекающий в конце следующего сезона, но все их усилия тщетны.
Давид не спешит связывать свое будущее с "Юнайтед" отнюдь не из-за финансовых разногласий. По слухам, сомнения 28-летнего испанца связаны со спортивными амбициями — Де Хеа всерьез опасается, что не сможет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, если останется на "Олд Траффорд".
Если до конца сезона Де Хеа не поменяет свое мнение, то следующим летом "Юнайтед", вероятно, придется продать Давида и пригласить на его место другого голкипера. И таковым может стать Пикфорд, утверждает Daily Mirror.
За полтора года выступлений на "Гудисон Парк" 24-летний Пикфорд добился впечатляющего прогресса, утвердившись в качестве первого номера сборной Англии и сыграв ключевую роль в достижении командой "трех львов" полуфинальной стадии Чемпионата Мира в России.
Сообщается, что "Юнайтед" может потребоваться сумма в 60 миллионов фунтов, чтобы заставить "ирисок" отпустить своего стража ворот.
18.11.2018 09:00
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)))
У сборной англии нет толковых вратарей, точка
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Новый контракт и всё тут.
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заверните
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