Пикфорд может сменить Де Хеа в воротах "Юнайтед"

Риск лишиться Давида Де Хеа заставил "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на первого номера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда.

Как известно, "красные дьяволы" вот уже несколько месяцев пытаются продлить контракт Де Хеа, истекающий в конце следующего сезона, но все их усилия тщетны.



Давид не спешит связывать свое будущее с "Юнайтед" отнюдь не из-за финансовых разногласий. По слухам, сомнения 28-летнего испанца связаны со спортивными амбициями — Де Хеа всерьез опасается, что не сможет выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, если останется на "Олд Траффорд".



Если до конца сезона Де Хеа не поменяет свое мнение, то следующим летом "Юнайтед", вероятно, придется продать Давида и пригласить на его место другого голкипера. И таковым может стать Пикфорд, утверждает Daily Mirror.



За полтора года выступлений на "Гудисон Парк" 24-летний Пикфорд добился впечатляющего прогресса, утвердившись в качестве первого номера сборной Англии и сыграв ключевую роль в достижении командой "трех львов" полуфинальной стадии Чемпионата Мира в России.



Сообщается, что "Юнайтед" может потребоваться сумма в 60 миллионов фунтов, чтобы заставить "ирисок" отпустить своего стража ворот.