"Сити" все ближе к покупке Френки Де Йонга
"Манчестер Сити" все ближе к покупке полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга за 61 миллион фунтов.
В конце этого сезона основному опорнику "горожан" Фернандиньо исполнится уже 34, поэтому еще с прошлый зимы Хосеп Гвардиолы активно пытается подыскать преемника для бразильского ветерана.
Как утверждает Daily Mirror, теперь на эту роль Гвардиола собирается пригласить 21-летнего Де Йонга. "Барселона" и "Тоттенхэм" многие месяцы следили за Френки, но уже смирились, что голландский талант достанется чемпионам Премьер-Лиги.
По информации издания, клуб с "Этихад" значительно продвинулся в переговорах о покупке Де Йонга, однако собирается оформить этот трансфер не в январе, а только по окончании сезона.
Сам Де Йонг проявил заинтересованность к работе с Гвардиолой, под руководством которого молодые Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Лерой Сане и Габриэль Жезус добились значительного прогресса.
18.11.2018 08:20
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Последние комментарии:
школа аякса великолепна конечно
повезло ситям
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де йонг это новый бускетс, пздц топарь, если он перейдет, то сити будет без слабых мест
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