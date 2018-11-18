"Сити" все ближе к покупке Френки Де Йонга

Френки Де Йонг "Манчестер Сити" все ближе к покупке полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга за 61 миллион фунтов.

В конце этого сезона основному опорнику "горожан" Фернандиньо исполнится уже 34, поэтому еще с прошлый зимы Хосеп Гвардиолы активно пытается подыскать преемника для бразильского ветерана.

Как утверждает Daily Mirror, теперь на эту роль Гвардиола собирается пригласить 21-летнего Де Йонга. "Барселона" и "Тоттенхэм" многие месяцы следили за Френки, но уже смирились, что голландский талант достанется чемпионам Премьер-Лиги.

По информации издания, клуб с "Этихад" значительно продвинулся в переговорах о покупке Де Йонга, однако собирается оформить этот трансфер не в январе, а только по окончании сезона.

Сам Де Йонг проявил заинтересованность к работе с Гвардиолой, под руководством которого молодые Джон Стоунс, Рахим Стерлинг, Лерой Сане и Габриэль Жезус добились значительного прогресса.



Метки Аякс, Де Йонг, Манчестер Сит

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 08:20

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 18.11.2018 08:42 # melwood-lfc
    школа аякса великолепна конечно
    повезло ситям

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  2. al-faarabi 18.11.2018 08:37 # al-faarabi
    де йонг это новый бускетс, пздц топарь, если он перейдет, то сити будет без слабых мест

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