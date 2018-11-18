Кейн надеется побить рекорд результативности Руни

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил о своих планах побить рекорд результативности Уэйна Руни в сборной Англии.

Появившись на замену в товарищеском матче против сборной США в минувший четверг, 33-летний Руни торжественно поставил точку в своей международной карьере. Уэйн упустил пару неплохих возможностей отличиться и ушел на пенсию с показателем в 53 гола в 120 играх.



На счету 25-летнего Кейна пока только 19 забитых мячей за национальную команду, однако Харри уверен, что однажды сможет потеснить Руни в статусе лучшего бомбардира англичан всех времен.



"Это определенно возможно. Правда, мне еще немного далеко до этого. Я не забегаю так далеко вперед в будущее, потому что многое может произойти".



"Давайте посмотрим, как много я буду забивать в предстоящие годы. Надеюсь, я буду оставаться в форме и продолжу вызываться тренером. На мой взгляд, это достижение вполне можно покорить, но прямо сейчас я не слишком думаю об этом", — цитирует Кейна Sky Sports.