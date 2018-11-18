Эриксен не соглашается на новый контракт с "Тоттенхэмом"

У "Тоттенхэма" возникли серьезные затруднения в процессе переговоров с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте, что может привести к уходу игрока из клуба.

Перебравшись в Северный Лондон из "Аякса" в 2013 году, Эриксен подписал контракт с зарплатой в 35 тысяч фунтов в неделю. Кристиан проявил себя с лучшей стороны и стал ключевым игроком "шпор", в 2016 заключив новую сделку с недельным окладом в 70 тыс. фунтов.



В конце прошлого сезона руководство клуба вновь пригласило Эриксена к столу переговоров, чтобы продлить сотрудничество, однако компромисс не найден до сих пор. "Тоттенхэм" пока не готов удовлетворить запросы своего ведущего плеймейкера, сообщает The Times.



В данный момент зарплата Эриксена в 70 тыс. фунтов в неделю совершенно не соответствует его роли в команде, тогда как Харри Кейн получает 150 тыс. фунтов в неделю, Уго Льорис и Деле Алли — по 100 тыс. фунтов в неделю, и даже Мусса Сиссоко зарабатывает больше Кристиана — около 90 тыс. фунтов в неделю.



При этом действующий контракт Эриксена истекает уже в конце следующего сезона. Если Кристиан вступит в заключительные 12 месяцев по своему трудовому договору, это может поставить клуб перед выбором: или все-таки пойти уступки и дать датчанину запрашиваемую зарплату, или продать его.



В данный момент понятно лишь то, что время на стороне Эриксена, и чем дальше затягиваются переговоры, тем слабее становится позиция "Тоттенхэма", который последний раз терял в качестве свободного агента еще Дэвида Бентли в 2013 году.