Лукаку возвращается из сборной Бельгии с травмой

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку досрочно возвращается из сборной Бельгии с травмой задней поверхности бедра.

В прошлое воскресенье 25-летний Лукаку появился только на замену в дерби против "Манчестер Сити", которое завершилось для "красных дьяволов" поражение со счетом 3:1.

В городском дерби Ромелу продлил свою серию без голов до 10 матчей. Правда, именно Лукаку заработал пенальти, благодаря которому "Юнайтед" смог на некоторое время придать игре интригу.

Затем Лукаку отправился в сборную Бельгии, но матч против Исландии в минувший четверг пропустил — в качестве меры предосторожности, как казалось тогда. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ромелу остался в расположении национальной команды.

Можно было подумать, что главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес специально бережет своего бомбардира на поединок против Швейцарии, однако эту игру Лукаку тоже пропустит.

"Ромелу Лукаку не поехал с нами на выезд сегодня. Он все еще травмирован и пропустит предстоящий матч", — гласит заявление бельгийской сборной.

Добавим, что в этом сезоне за сборную Бельгии Лукаку забил голов больше (5), чем за "Юнайтед" (4).



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, сборная Бельгии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2018 00:05

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  1. ccchelsea 18.11.2018 01:23 # ccchelsea
    Долбаёб безмозглый. Вместо того, чтобы немного подождать и исполнить свою мечту перейдя в Челси, пошёл на поводу у цыгана и пахба. Ну и как интересно ему сидится в этой помойке? Наверное хуёво, особенно если учесть то, что цыгана скоро уволят, а пахба убежит за баблом в Барселону.

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  2. dallaslp 18.11.2018 01:16 # dallaslp
    Теперь главное бутсы не оставляй без присмотра, когда в душ идти будешь

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  3. red-devil-4ever 18.11.2018 00:34 # red-devil-4ever
    Добавим, что в этом сезоне за сборную Бельгии Лукаку забил голов больше (5), чем за "Юнайтед" (4).

    вот это рофл

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