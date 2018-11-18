Лукаку возвращается из сборной Бельгии с травмой
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку досрочно возвращается из сборной Бельгии с травмой задней поверхности бедра.
В прошлое воскресенье 25-летний Лукаку появился только на замену в дерби против "Манчестер Сити", которое завершилось для "красных дьяволов" поражение со счетом 3:1.
В городском дерби Ромелу продлил свою серию без голов до 10 матчей. Правда, именно Лукаку заработал пенальти, благодаря которому "Юнайтед" смог на некоторое время придать игре интригу.
Затем Лукаку отправился в сборную Бельгии, но матч против Исландии в минувший четверг пропустил — в качестве меры предосторожности, как казалось тогда. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ромелу остался в расположении национальной команды.
Можно было подумать, что главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес специально бережет своего бомбардира на поединок против Швейцарии, однако эту игру Лукаку тоже пропустит.
"Ромелу Лукаку не поехал с нами на выезд сегодня. Он все еще травмирован и пропустит предстоящий матч", — гласит заявление бельгийской сборной.
Добавим, что в этом сезоне за сборную Бельгии Лукаку забил голов больше (5), чем за "Юнайтед" (4).
18.11.2018 00:05
Просмотров: 302
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Долбаёб безмозглый. Вместо того, чтобы немного подождать и исполнить свою мечту перейдя в Челси, пошёл на поводу у цыгана и пахба. Ну и как интересно ему сидится в этой помойке? Наверное хуёво, особенно если учесть то, что цыгана скоро уволят, а пахба убежит за баблом в Барселону.
(ответить)
Теперь главное бутсы не оставляй без присмотра, когда в душ идти будешь
(ответить)
Добавим, что в этом сезоне за сборную Бельгии Лукаку забил голов больше (5), чем за "Юнайтед" (4).
вот это рофл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий