Лукаку возвращается из сборной Бельгии с травмой

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку досрочно возвращается из сборной Бельгии с травмой задней поверхности бедра.

В прошлое воскресенье 25-летний Лукаку появился только на замену в дерби против "Манчестер Сити", которое завершилось для "красных дьяволов" поражение со счетом 3:1.



В городском дерби Ромелу продлил свою серию без голов до 10 матчей. Правда, именно Лукаку заработал пенальти, благодаря которому "Юнайтед" смог на некоторое время придать игре интригу.



Затем Лукаку отправился в сборную Бельгии, но матч против Исландии в минувший четверг пропустил — в качестве меры предосторожности, как казалось тогда. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ромелу остался в расположении национальной команды.



Можно было подумать, что главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес специально бережет своего бомбардира на поединок против Швейцарии, однако эту игру Лукаку тоже пропустит.



"Ромелу Лукаку не поехал с нами на выезд сегодня. Он все еще травмирован и пропустит предстоящий матч", — гласит заявление бельгийской сборной.



Добавим, что в этом сезоне за сборную Бельгии Лукаку забил голов больше (5), чем за "Юнайтед" (4).