Мане и Салах номинированы на звание африканского Игрока Года по версии BBC

Нападающие "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамед Салах оказались среди пяти номинантов на звание лучшего игрока Африки 2018 года по версии BBC.

В прошлом году Салах стал всего лишь третьим египтянином, получившим престижную награду от BBC. Теперь Мохамед попытаться стать первым со времен нигерийца Джей-Джея Окочи в 2002, сумевшим удержать этот приз.



2018 год Салах начал столь же мощно, как и завершил 2017: Мохамед добавил еще 21 гол и финишировал в сезоне 2017/18 с потрясающим показателем в 44 забитых мяча в 52 матчах.



Также за звание лучшего игрока Африки поспорит сенегалец Мане, который был среди номинантов три предыдущих раза, но последовательно уступал награду Яя Туре, Рияду Махрезу и, наконец, Салаху.



Как и Мохамед, Садио тоже сделал свой вклад в достижение "красными" в финала Лиги Чемпионов. В этом календарном году Мане находится в прекрасной форме, отличившись 21 раз за клуб и сборную.



Следующим в списке номинантов идет капитан сборной Марокко Мехди Бенатиа, который в прошлом сезоне помог "Ювентусу" в седьмой раз подряд выиграть Серию А, завоевать Кубок Италии и добраться до 1/4 финала Лиги Чемпионов. Также Мехди со своей национальной командой выступил на Чемпионате Мира — впервые для марокканцев с 1998 года.



Другим дебютантом, помимо Бенатиа, в шорт-листе BBC является сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали, при помощи которого неаполитанцы в прошлом сезоне смогли установить рекорд по очкам в Серии А и финишировать сразу позади "Ювентуса". Свою отличную форму Кулибали перенес на ЧМ-2018 и, по слухам, вызывает повышенный интерес со стороны "Барселоны", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Замыкает пятерку номинантов ганский полузащитник "Атлетико" Томас Парти. В прошлом сезоне игрок привел "матрасников" ко второму месту в Ла Лиге и победе в Лиге Европы. В этой кампании Парти не имеет твердого места в стартовом составе команды Диего Симеоне, но остается ключевой фигурой своей сборной.



Добавим, что голосование проводится на официальном веб-сайте BBC и продлится до 2 декабря. Победитель будет объявлен 14 декабря.