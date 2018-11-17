Патрис Эвра близок к возвращению в "Юнайтед"

Защитник Патрис Эвра близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед" на должность посла.

Эвра был популярной фигурой на "Олд Траффорд" в период выступлений здесь с 2006 по 2014 год. Патрис провел более 370 матчей за клуб, выиграв пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



После ухода из "Юнайтед" Эвра успел поиграть за "Ювентус", "Марсель", а также "Вест Хэм", где он провел пять матчей во второй половине прошлого сезона при Дэвиде Мойесе в качестве главного тренера.



Формально Патрис до сих пор не завершил свою игровую карьеру, однако Daily Mail утверждает, что Эвра едва ли снова выйдет на поле в качестве профессионала.



С октября 37-летний француз стал регулярно посещать матчи "красных дьяволов", располагаясь на трибунах рядом с исполнительным директором Эдом Вудвордом и имея доступ в раздевалку команды. И это неслучайно.



По информации издания, вскоре Эвра получит официальную работу в "Юнайтед". Речь может идти о роли посла или какой-либо схожей роли.



Патрис до сих пор отлично ладит со многими работниками клуба, а также с игроками первой командой, включая Поля Погба и Антони Мартиаля, и боссы "Юнайтед" хотят это использовать — как и колоссальный опыт Эвра.