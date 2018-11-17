Погба вернется к ближайшему матчу "Юнайтед"
Полузащитник Поль Погба вернется в строй после травмы бедра к ближайшему матчу "Манчестер Юнайтед" — против "Кристал Пэлас" в следующую субботу.
Напомним, Погба внезапно пропустил дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил это тем, что несколькими днями ранее Поль "пожертвовал собой" ради победы над "Ювентусом" в Лиге Чемпионов.
В результате 25-летний полузащитник не смог поехать в сборную Франции на матчи против Голландии и Уругвая, однако Evening Standard стало известно, что повреждение Погба не вызывает особого беспокойства у медицинского департамента "Юнайтед".
В данный момент Поль до сих пор не возобновил тренировки, получив возможность посвятить этот международный перерыв отдыху и восстановлению, однако через неделю Погба должен выйти на футбольное поле.
Против "Пэлас" надеется сыграть и нападающий Антони Мартиаль, который прибыл в сборную Франции лишь для того, чтобы засвидетельствовать травму приводящей мышцы и вернуться домой.
17.11.2018 20:00
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