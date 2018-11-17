Александер-Арнольд назвал самое ценное качество Клоппа

Крайний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что больше всего ценит в своем главном тренере Юргене Клоппе честность и прямоту.

Под чутким руководством Клоппа 20-летний Александер-Арнольд добился впечатляющего прогресса. К настоящему моменту Трент сыграл уже 59 матчей за свой родной клуб, включая финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае.



Также Александер-Арнольд уже вовсю проявляет себя в сборной Англии, в минувший четверг против США отметившись дебютным голом за национальную команду. Трент считает, что стать тем игроком, которым он является сейчас, ему помогла искренняя манера работы Клоппа.



"Он хочет получать максимум от каждого игрока в команде, и мне нравится его честность. Он всегда прям с тобой, и это хорошо, потому что ты знаешь: все, что он говорит, является правдой, и ты должен слушать и применять его слова к себе".



"Думаю, в этот отношении он идеален. Он знает, когда нужно быть строгим с кем-то, а когда нужно обнять и помочь в сложные времена. Я сам несколько раз проходил через это, и это помогло мне продолжать становиться лучше", — сообщил Александер-Арнольд Liverpool Echo.