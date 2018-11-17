Джо Коул: "Азар — самый талантливый, с кем я играл"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул заявил, что Эден Азар — самый талантливый игрок из числа тех, с которыми ему довелось вместе поиграть.
На текущей неделе Коул официально объявил о завершении игровой карьеры. Провожая Джо на пенсию, Азар признался, что англичанин, с которым они вместе провели сезон 2011/12 в "Лилле", оказал большое влияние на его решение присоединиться к "Челси".
Коул не остался в долгу и выступил с ответной любезностью. За свою насыщенную карьеру Джо довелось поиграть вместе со множеством классных игроков, включая Джона Терри, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Дидье Дрогба и Уэйна Руни, но выше всех он ставит Азара.
"Если бы от этого зависела моя жизнь, и мне бы требовалось назвать только одного, то, думаю, я бы назвал Азара как самого талантливого игрока из тех, с кем мне довелось вместе поиграть за одну команду".
"Ему было 19 лет, и он выступал во Франции, но его талант был огромен. У него было просто все, чтобы идти вперед и обыгрывать соперников".
"Также он обладает качествами, которые нельзя измерить. У него есть сердце, и он никогда не пропадал в больших матчах и в больших моментах. Он просто отличный игрок".
"Думаю, он выиграет "Золотой мяч" на определенном этапе, он достаточно хорош для этого", — цитирует Коула Goal.
17.11.2018 18:00
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Ему уже 28 скоро. Поздновато в борьбу за ЗМ вступать. Пик скоро пройдет и все... Станет вторым Даффом.
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Унизил лэмпса, дрогбу, терри и ко. Одновременно пнув и клуб, мла
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"Думаю, он выиграет "Золотой мяч" на определенном этапе, он достаточно хорош для этого", — цитирует Коула Goal.
в реале, разве что
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"...и он никогда не пропадал в больших матчах и в больших моментах."
Зря он это сказал
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