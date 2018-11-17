Джо Коул: "Азар — самый талантливый, с кем я играл"

Эден Азар Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул заявил, что Эден Азар — самый талантливый игрок из числа тех, с которыми ему довелось вместе поиграть.

На текущей неделе Коул официально объявил о завершении игровой карьеры. Провожая Джо на пенсию, Азар признался, что англичанин, с которым они вместе провели сезон 2011/12 в "Лилле", оказал большое влияние на его решение присоединиться к "Челси".

Коул не остался в долгу и выступил с ответной любезностью. За свою насыщенную карьеру Джо довелось поиграть вместе со множеством классных игроков, включая Джона Терри, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Дидье Дрогба и Уэйна Руни, но выше всех он ставит Азара.

"Если бы от этого зависела моя жизнь, и мне бы требовалось назвать только одного, то, думаю, я бы назвал Азара как самого талантливого игрока из тех, с кем мне довелось вместе поиграть за одну команду".

"Ему было 19 лет, и он выступал во Франции, но его талант был огромен. У него было просто все, чтобы идти вперед и обыгрывать соперников".

"Также он обладает качествами, которые нельзя измерить. У него есть сердце, и он никогда не пропадал в больших матчах и в больших моментах. Он просто отличный игрок".

"Думаю, он выиграет "Золотой мяч" на определенном этапе, он достаточно хорош для этого", — цитирует Коула Goal.



Метки Азар, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2018 18:00

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  1. brown-ale 17.11.2018 18:54 # brown-ale
    Ему уже 28 скоро. Поздновато в борьбу за ЗМ вступать. Пик скоро пройдет и все... Станет вторым Даффом.

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  2. gerrard08 17.11.2018 18:41 # gerrard08
    Унизил лэмпса, дрогбу, терри и ко. Одновременно пнув и клуб, мла

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  3. fascll 17.11.2018 18:08 # fascll
    "Думаю, он выиграет "Золотой мяч" на определенном этапе, он достаточно хорош для этого", — цитирует Коула Goal.

    в реале, разве что

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  4. staryi-eblan 17.11.2018 18:02 # staryi-eblan
    "...и он никогда не пропадал в больших матчах и в больших моментах."

    Зря он это сказал

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