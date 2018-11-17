Виллиан: "Ришарлисон — один из ярчайших сюрпризов этого сезона"

Вингер "Челси" Виллиан назвал нападающего "Эвертона" Ришарлисона, своего партнера по сборной Бразилии, одним из главных сюрпризов этого сезона Премьер-Лиги.

Минувшим летом "ириски" заплатили "Уотфорду" 40 миллионов фунтов за Ришарлисона, и тот немедленно принялся отрабатывать эти инвестиции, забив шесть голов в 10 проведенных матчах Премьер-Лиги.



Также 21-летний нападающий дебютировал за сборную Бразилии, уже в своем втором международном матче отметившись дублем. Игра в исполнении Ришарлисона произвела неизгладимое впечатление на Виллиана.



"Ришарлисон очень хорошо выступает за "Эвертон". Он является одним из ярчайших сюрпризов Премьер-Лиги на старте сезона. Он забивает голы и является ключевым игроком в своем клубе. А во время своей первой поездки в сборную Бразилии он забил два гола и вообще на славу потрудился".



"Он большой мастер, умеет забивать голы и обладает большим потенциалом, чтобы помогать сборной Бразилии", — сообщил Виллиан Sportsbeat.