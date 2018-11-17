Игроков "Лидса" ждут каникулы в Вегасе в случае выхода в Премьер-Лигу

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани пообещал своим игрокам шикарные каникулы в Лас-Вегасе в случае выхода в Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

Минувшим летом амбициозному владельцу "белых" удалось заманить на "Элланд Роад" опытнейшего Марсело Бьелсу, под руководством которого "Лидс" уверенно начал новый сезон.



В данный момент "Лидс" занимает третье место в Чемпионшипе, уступая всего три очка лидирующему "Норвичу". Как видно, у "белых" есть реальные шансы впервые с 2004 года вернуться в Премьер-Лигу.



Чтобы дополнительно мотивировать игроков, Радриццани пообещал за свой счет свозить всю команду на несколько дней в Лас-Вегас и закатить большую вечеринку в случае повышения в классе.



"Если это случится, то все мы, вместе с игроками, отправимся в Вегас. Я пообещал им это. Всей команде. Я дал слово", — цитирует Радриццани Sky Sports.