Моуриньо намерен приобрести Алдервейрелда в январе

Присутствие Жозе Моуриньо на матче сборной Бельгии против Исландии в Брюсселе в минувший четверг было обусловлено интересом "Манчестер Юнайтед" к защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду в преддверии зимнего трансферного окна.

С возобновлением трансферного в январе "красные дьяволы" постараются укрепить центр обороны, что им не удалось сделать минувшим летом. Как стало известно Evening Standard, своей целью Моуриньо избрал как раз Алдервейрелда.



Отправляясь в Брюссель, Моуриньо заранее знал, что не увидит там своих подопечных Маруана Феллайни и Ромелу Лукаку, которые имеют проблемы со здоровьем, поэтому Жозе целенаправленно ездил просматривать 29-летнего Тоби.



"Юнайтед" интересовался Алдервейрелдом еще минувшим летом, но тогда президент "шпор" Даниэль Леви потребовал слишком большую сумму за свою звезду. Поступить таким же образом в январе Леви едва ли сможет, потому что следующим летом цена за Тоби резко упадет ввиду особенностей контракта.