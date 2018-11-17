Хендерсон жаждет взять реванш у сборной Хорватии

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон предупредил, что сборная Англии жаждет мести против Хорватии за свое поражение в полуфинале Чемпионата Мира в России.

Матч Лиги Наций против хорватов на "Уэмбли" в воскресенье станет 17-м и одновременно заключительным для англичан в 2018 году. В этом году подопечные Гарета Саутгейта добились впечатляющего прогресса, восстановив позитивную атмосферу вокруг команды.



Самым грустным моментом этого периода стало поражение в 1/2 финала ЧМ-2018 от как раз хорватов. Однако теперь у англичан есть возможность не просто взять реванш, а одновременно выиграть Группу A4 и выйти в плей-офф Лиги Наций.



"То поражение навсегда останется внутри нас — ведь то был полуфинал Чемпионата Мира. Однако с тех пор мы проделали большой путь, и в воскресенье нам снова нужно постараться сыграть в свою лучшую игру".



"Надеюсь, после матча мы увидим много позитивных вещей и хороших моментов. В случае победы мы выйдем в полуфинал, и именно на этом наш фокус. Однако сделать это будет тяжело, потому что у Хорватии великолепная команда", — цитирует Хендерсона Daily Mail.

