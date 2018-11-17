Раньери: "Я безумец, но не глупец"

Тренер Клаудио Раньери не считает, что поступил "глупо", согласившись возглавить "Фулхэм", находящийся на дне Премьер-Лиги.

Попав в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа и потратив 100 миллионов фунтов на усиление состава минувшим летом, "дачники" неудачно стартовали в элите и уже после 12 первых матчей указали на дверь Славише Йокановичу.



В этих 12 матчах "Фулхэм" набрал пять очков и пропустил 31 мяч, по обоим показателям являясь худшей командой дивизиона. Однако Раньери отнюдь не считает, что "дачники" обречены.



"Раз уж я пришел сюда, то верю, что здесь достаточно мастерства. Я безумец, но не глупец".



"Когда я отправился в "Парму", все мои друзья называли меня безумцем. Когда я работал в "Кальяри", мы находились внизу таблицы, и каждый говорил, что мы вылетим — но я люблю такого рода борьбу. Это подходит для моего характера".



"В этот раз мои друзья не называли меня безумцем. Они говорили: "Хороший выбор, вперед, ты сможешь это". И я правда думаю, что смогу. Это непросто, но я верю в свои силы".



"Я не знаю, сколько времени мне потребуется, чтобы улучшить оборону. Это зависит от того, как быстро игроки поймут мою философию. Все мы должны обороняться вместе и атаковать вместе. Я должен упорно работать, зная, что у меня нет большого количества времени. Это большая битва".



"Когда ты меняешь тренера, меняется воздух в раздевалке. Может быть, некоторые игроки не играли хорошо у предыдущего тренера, но при новом тренере они будут стараться больше из-за другого ощущения в раздевалке".



"Убежден, я обладаю очень хорошими игроками, но они должны показать мне бойцовский дух", — цитирует Раньери Sky Sports.