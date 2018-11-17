"Галатасарай" и "Вулверхэмптон" интересуются Ориги

Минимум два клуба обозначили свой интерес к нападающему "Ливерпулю" Дивогу Ориги в преддверии зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Ориги провел на поле лишь 11 минут, вчистую проигрывая конкуренцию Роберто Фирмино и Даниэлю Старриджу — впрочем, подобное не стало сюрпризом для Дивока, потому что главный тренер "красных" Юрген Клопп еще летом предупреждал его о вероятном дефиците игрового времени.



По всей видимости, в январе 23-летний бельгиец все-таки покинет "Энфилд", и заинтересованные в Ориги клубы уже контактируют с "Ливерпулем". По информации ESPN, "Галатасарай" через посредников сделал предложение "красным" об аренде Дивока на вторую половину сезона. Турки не могут сразу выкупить трансфер игрока из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.



А Daily Mirror стало известно, что интерес к Ориги возобновил "Вулверхэмптон", наводивший справки насчет Дивока еще минувшим летом. Новичок Премьер-Лиги готов сразу заплатить за нападающего 20 миллионов фунтов.



Добавим, что после своего перехода из "Лилля" в 2014 году за 10 млн. фунтов Ориги забил 21 гол в 78 матчах за "Ливерпуль", также успев побывать в аренде в "Лилле" и "Вольфсбурге".