"Галатасарай" и "Вулверхэмптон" интересуются Ориги

Дивок Ориги Минимум два клуба обозначили свой интерес к нападающему "Ливерпулю" Дивогу Ориги в преддверии зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Ориги провел на поле лишь 11 минут, вчистую проигрывая конкуренцию Роберто Фирмино и Даниэлю Старриджу — впрочем, подобное не стало сюрпризом для Дивока, потому что главный тренер "красных" Юрген Клопп еще летом предупреждал его о вероятном дефиците игрового времени.

По всей видимости, в январе 23-летний бельгиец все-таки покинет "Энфилд", и заинтересованные в Ориги клубы уже контактируют с "Ливерпулем". По информации ESPN, "Галатасарай" через посредников сделал предложение "красным" об аренде Дивока на вторую половину сезона. Турки не могут сразу выкупить трансфер игрока из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей.

А Daily Mirror стало известно, что интерес к Ориги возобновил "Вулверхэмптон", наводивший справки насчет Дивока еще минувшим летом. Новичок Премьер-Лиги готов сразу заплатить за нападающего 20 миллионов фунтов.

Добавим, что после своего перехода из "Лилля" в 2014 году за 10 млн. фунтов Ориги забил 21 гол в 78 матчах за "Ливерпуль", также успев побывать в аренде в "Лилле" и "Вольфсбурге".



Метки Вулверхэмптон, Галатасарай, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 356

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 17.11.2018 13:13 # dallaslp
    неплохо было бы переквалифицироваться в вингера и перезапустить карьеру

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  2. puhovik-vengera 17.11.2018 13:01 # puhovik-vengera
    Бестолковый нап. Десятку моментов запорет, как минииум

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  3. electric 17.11.2018 12:07 # electric
    Забирайте этого топаря, да побыстрее!

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