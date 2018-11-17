Стивен Джеррард: "Моуриньо — победитель"

Стивен Джеррард и Жозе Моуриньо Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард назвал одно слово, которым он может охарактеризовать своего коллегу из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В бытность игроком Джеррарду так и не довелось поиграть у Моуриньо, несмотря на определенный флирт между ними двумя в далеком 2005 году, когда Жозе жаждал переманить Стивена в "Челси" из "Ливерпуля".

В данный момент Джеррард сам делает первые шаги на тренерском поприще. Взглянув на футбол с другой точки зрения, Стивен еще больше зауважал Моуриньо, ставящего перед собой цель выигрывать трофеи любой ценой.

"Я могу описать его одним словом: победитель. Он победитель. Когда победители чувствуют, что окружающие их вещи влияют на их шансы выигрывать трофеи, их поведение может измениться".

"Но для меня он остается тренером мирового уровня. Он уже выиграл кое-какие трофеи с "Юнайтед", и я совсем не удивлюсь, если он выиграет еще с "Юнайтед".

"Думаю, он умышленно делает те вещи, которые делает. Он специально ведет себя таким образом, чтобы зарядить своих игроков и придать им чувство защищенности. Было бы глупо списывать его со счетов", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.



Метки Джеррард, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 601

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  1. januzaj00 17.11.2018 11:41 # januzaj00
    Поссал на клоппа

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  2. mancunia-planet 17.11.2018 11:14 # mancunia-planet
    Мудак он ебучий нахуй. Аут!

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  3. sj606 17.11.2018 11:08 # sj606
    классный кадр получилсяn

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  4. chebrec 17.11.2018 11:04 # chebrec
    Все верно

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