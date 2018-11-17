Стивен Джеррард: "Моуриньо — победитель"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард назвал одно слово, которым он может охарактеризовать своего коллегу из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В бытность игроком Джеррарду так и не довелось поиграть у Моуриньо, несмотря на определенный флирт между ними двумя в далеком 2005 году, когда Жозе жаждал переманить Стивена в "Челси" из "Ливерпуля".



В данный момент Джеррард сам делает первые шаги на тренерском поприще. Взглянув на футбол с другой точки зрения, Стивен еще больше зауважал Моуриньо, ставящего перед собой цель выигрывать трофеи любой ценой.



"Я могу описать его одним словом: победитель. Он победитель. Когда победители чувствуют, что окружающие их вещи влияют на их шансы выигрывать трофеи, их поведение может измениться".



"Но для меня он остается тренером мирового уровня. Он уже выиграл кое-какие трофеи с "Юнайтед", и я совсем не удивлюсь, если он выиграет еще с "Юнайтед".



"Думаю, он умышленно делает те вещи, которые делает. Он специально ведет себя таким образом, чтобы зарядить своих игроков и придать им чувство защищенности. Было бы глупо списывать его со счетов", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.