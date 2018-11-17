Уилшир выбрал "Вест Хэм" из-за схожести Пеллегрини с Венгером

Мануэль Пеллегрини и Джек Уилшир Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир признался, что главный тренер Мануэль Пеллегрини сыграл ключевую роль в его решении перейти к "молотобойцам" и напоминает ему Арсена Венгера.

Как и Венгер, Уилшир тоже покинул "Арсенал" минувшим летом. Джек не нашел себе места в планах Унаи Эмери, а для продолжения карьеры выбрал "Вест Хэм", едва назначивший Пеллегрини. По мнению англичанина, у Мануэля похожая с Арсеном философия футбола.

"Я поговорил с Мануэлем, и он оказал большое влияние на мое решение, его персона стала важным фактором — я хотел быть частью того, как он собирается играть в футбол".

"Его стиль похож на стиль Арсена, потому что они оба хотят владеть мячом, хотят отбирать мяч высоко и прессинговать. Когда они возвращают себе мяч, то хотят играть в футбол и разрывать чужую команду".

"Некоторые команды играют иначе, но два названных мною тренера предпочитают владеть инициативой, и их игра с мячом во многом похожа", — сообщил Уилшир BT Sport.



Метки Вест Хэм, Пеллегрини, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2018 10:00

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  1. sisyazavr 17.11.2018 11:16 # sisyazavr
    Архетип старого извращенца.

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  2. liverpool1892est 17.11.2018 10:27 # liverpool1892est
    Эх Пелегрини пуховик бы ниже колен и ващпе похож был бы:)

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