Уилшир выбрал "Вест Хэм" из-за схожести Пеллегрини с Венгером

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир признался, что главный тренер Мануэль Пеллегрини сыграл ключевую роль в его решении перейти к "молотобойцам" и напоминает ему Арсена Венгера.

Как и Венгер, Уилшир тоже покинул "Арсенал" минувшим летом. Джек не нашел себе места в планах Унаи Эмери, а для продолжения карьеры выбрал "Вест Хэм", едва назначивший Пеллегрини. По мнению англичанина, у Мануэля похожая с Арсеном философия футбола.



"Я поговорил с Мануэлем, и он оказал большое влияние на мое решение, его персона стала важным фактором — я хотел быть частью того, как он собирается играть в футбол".



"Его стиль похож на стиль Арсена, потому что они оба хотят владеть мячом, хотят отбирать мяч высоко и прессинговать. Когда они возвращают себе мяч, то хотят играть в футбол и разрывать чужую команду".



"Некоторые команды играют иначе, но два названных мною тренера предпочитают владеть инициативой, и их игра с мячом во многом похожа", — сообщил Уилшир BT Sport.