Хассельбайнк советует "Челси" купить еще одного нападающего

Экс-игрок "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что команде Маурицио Сарри не хватает еще одного нападающего, чтобы стать серьезным претендентом на победу в Премьер-Лиге.

В недавнем матче Лиги Европы против БАТЭ Оливье Жиру забил свой первый гол за полгода. Еще более заметные успехи в последних матчах демонстрирует его конкурент по позиции Альваро Мората.



Однако Хассельбайнк убежден, что "синим" этого мало, чтобы навязать борьбу "Манчестер Сити". Голландец рекомендует своему бывшему клубу купить еще одного нападающего в январе.



"Думаю, каждый клуб, претендующий на победу в Премьер-Лиге, нуждается в трех нападающих. На мой взгляд, "Челси" по-прежнему находится на некотором отдалении от "Манчестер Сити", но они прибавляют, и если они продолжат прибавлять, то, надеюсь, смогут их догнать".



"Сарри совершенно изменил их стиль игры. Теперь они гораздо больше играют на дальней трети поля. Они владеют мячом 60-70 процентов времени, и это совершенно отличается от прошлого года".



"Вы снова можете видеть улыбки на лицах игроков, они играют в привлекательный атакующий футбол", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.