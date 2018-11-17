Клопп: "Мане осознал, что является игроком мирового уровня"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его нападающий Садио Мане стал ощущать себя игроком мирового уровня.

После своего перехода из "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов в 2016 год Мане забил 40 голов в 89 матчах за мерсисайдский клуб.



По словам Клоппа, он всегда верил в Садио как в большую звезду, а теперь и сам игрок сборной Сенегала осознал это, несмотря на отдельные периоды нестабильности.



"Он выдающийся игрок, и у меня никогда не было другого мнения на этот счет. Ему требовалось больше уверенности в себе, когда он пришел. Он действительно хорошо начал и, думаю, даже сам этому удивился".



"Все было хорошо до тех пор, когда у него впервые не случился короткий спад. Это доставило ему ряд проблем, потому что он должен был осознать, что является игроком мирового уровня".



"Теперь он понимает это гораздо лучше. Это поможет там. Он действительно хороший игрок. С момента своего перехода к нам он так сильно помогает команде, так сильно прибавил. Он выдающийся атакующий игрок".



"Если вы спросите меня, нападающий ли он, я отвечу да, временами. Полузащитник ли он? Да, временами. Вероятно, он может играть и чуть глубже, но мы не нуждаемся в этом — там у нас есть другие игроки, но он тоже на это способен".



"Он силен физически, силен технически, он невероятно быстр, также он быстро мыслит и хорошо бьет с обеих ног. Это делает его хорошим игроком, а вдобавок он великолепный человек", — цитирует Клоппа Sky Sports.