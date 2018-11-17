"Сити" могут на год запретить подписывать игроков

ФИФА может запретить "Манчестер Сити" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон за нарушение правил, регулирующих переходы не достигших 18 лет игроков.

На текущей неделе ФИФА официально подтвердила, что проводит расследование в отношении сразу пяти клубов Премьер-Лиги, включая "Челси", по поводу нарушений, связанных с трансферами юношей.



Свежая публикация датской газеты Politiken, изучившей документы Football Leaks, гласит, что претензии у ФИФА есть и к "Сити". Футбольные чиновники расследуют обстоятельства трансферов восьми юных игроков на "Этихад".



Добытая Football Leaks электронная переписка показывает, что ради подписания самых талантливых юниоров в мире "горожане" выплачивали их семьям суммы в несколько сотен тысяч фунтов, также возмещая расходы в связи с переездом в Манчестер.



Например, семья Матиаса Боссартса получила от "Сити" 190 тыс. фунтов, хотя на тот момент бельгийский защитник выступал на родине за команду восьмилетних.



Теперь, если верить публикации, ФИФА склоняется к тому, чтобы наказать "Сити" запретом на совершение трансферов в течение двух окон. Санкции едва ли успеют вступить в силу до января, поэтому "горожанам", вероятно, придется поторопиться с покупкой опорного полузащитника.