Директор "Арсенала" подтвердил, что топ-клубы Европы обсуждают создание Суперлиги

Глава департамента футбольных операций Рауль Санллехи подтвердил, что ведущие клубы Европы действительно обсуждают идею создания Суперлиги, однако в ближайшее время она совершенно точно не появится.

Одна из свежих публикаций Football Leaks гласит о том, что "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", бывший клуб Санллехи "Барселона", а также некоторые другие гранды европейского футбола ведут переговоры о создании Суперлиги, ради которой они откажутся от выступлений в своих национальных чемпионатах и Лиге Чемпионов.



Санллехи, чье имя упоминалось в опубликованных документах, поспешил заверить, что "Арсенал" совершенно не планирует выходить из Премьер-Лиги, однако определенные разговоры внутри Ассоциации европейских клубов (ECA) на эту тему действительно ведутся.



"Я не знаю, что случится в будущем, потому что будущее неподвластно никому. Но я могу заверить, что мы считаем текущую ситуацию оптимальной ситуацией, и мы очень гордимся выступать в Премьер-Лиге".



"Во всех смыслах это лучшее соревнование в мире. Также мы хотим участвовать в Лиге Чемпионов, потому что это лучшее континентальное соревнование в мире".



"Прямо сейчас ситуация такова, что я не представляю себе радикальных изменений в краткосрочной перспективе или среднесрочной перспективе".



"Я знаю, что мое имя там упоминается, поэтому давайте я вам подробно все объясню. По сути в этой истории нет ничего нового, однако всегда есть способы представить истину в таком свете, что она покажется странной".



"Европейские топ-клубы понимают, какая ответственность на них лежит, поэтому мы в ECA должны учитывать все варианты развития событий в будущем. Один их них, конечно, подразумевает возможность создания европейской Суперлиги".



"Мы знаем, участником какого соревнования являемся здесь в Англии. Здесь крайне интересная, крайне конкурентная лига, и мы всегда будем этим дорожить. Но в то же время мы должны быть ответственными".



"Арсенал" — это невероятное сокровище, и мы должны быть постоянно уверены, что находимся на водительском сидении, что бы ни случилось в будущем. По крайней мере, мы должны быть в курсе этого, а уже затем нужно ответственно решить, пойдем мы в этом направлении или нет. Это необходимо", — цитирует Санллехи Daily Mirror.