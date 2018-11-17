Окслейд-Чемберлен надеется вернуться до конца сезона
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен обнадежил болельщиков своего клуба, заявив о намерении вернуться на футбольное поле до окончания сезона.
Приобретенный летом 2017 у "Арсенала" за 35 миллионов фунтов игрок отсутствует с апреля, когда в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" он получил тяжелейшую травму колена. Спустя восемь дней Алекс был прооперирован.
Мерсисайдский клуб долгое время не раскрывал детали повреждения, и лишь в июле главный тренер Юрген Клопп признался, что Окслейд-Чемберлен, вероятно, целиком пропустит сезон 2018/19.
Однако 25-летний англичанин отказался выбросить белый фланг и делает все возможное, чтобы этот сезон не был для него полностью потерян.
"Я был бы счастлив сыграть до окончания сезона. Следующая цель для меня — поработать в тренажерном зале и подготовить себя к пробежкам на улице. Мне уже не терпится приступить, хотя пробежки не являются моей любимой вещью!"
"Когда я приступлю к работе с мячом, будет проще. Я уже начал отрабатывать пас и тому подобные вещи внутри помещения. Когда я выйду на тренировочное поле, то почувствую, что стал гораздо ближе".
"Я был бы счастлив сыграть несколько матчей до окончания сезона. Это важно в психологическом плане и помогло бы мне лучше провести предсезонный период и более свежим начать следующую кампанию", — цитирует Окслейд-Чемберлена Goal.
17.11.2018 00:05
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