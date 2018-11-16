"Челси" близок к покупке Кристиана Пулишича

"Челси" находится на пороге приобретения вингера дортмундской "Боруссии" и сборной США Кристиана Пулишича.

В минувший четверг Пулишич сыграл за сборную США в товарищеском матче против англичан на "Уэмбли", перед поединком прямым текстом заявив о своих амбициях перебраться в Премьер-Лигу.



Мечта 20-летнего Пулишича может исполниться даже раньше, чем он мог подумать, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Риск трансферного запрета от ФИФА за допущенные в прошлом нарушения правил, регулирующих переходы игроков до 18 лет, а также растущие опасения лишиться Эдена Азара обязывают "Челси" поторопиться с приобретением Кристиана.



Пулишич считается одной из главных молодых звезд Бундеслиги, помогая "Боруссии" лидировать в своем чемпионате, однако Кристиан не всегда проходит в стартовый состав.



В последнее время Пулишич страдает от стремительного прогресса Джейдона Санчо. Именно англичанин сыграл все 90 минут в недавнем матче против "Баварии", тогда как Кристиан так и остался на лавке.



Ситуация с игровым временем заставила Пулишича приостановить переговоры о новом контакте. Еще недавно "Боруссия" оценивала своего таланта в 70 миллионов фунтов, а теперь рискует лишиться его безо всякой компенсации в 2020 году.



По информации издания, "синие" оказались наиболее расторопными в этой ситуации, оставив "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые также претендовали на Пулишича, далеко позади.



"Челси" практически договорился о приобретении американца, и в январе этот трансфер, как ожидается, будет оформлен официально.