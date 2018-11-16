Раньери призывает не ждать от него новых чудес

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери предупредил болельщиков своего клуба не ожидать от него чудес.

В 2016 году Раньери стал творцом одной из крупнейших сенсаций в истории английского футбола, выиграв титул Премьер-Лиги с "Лестером", хотя на старте сезона чемпионство "лис" оценивалось букмекерами как 5000 к 1.



Однако в борьбе за выживание, в которую оказались вовлечены "дачники", места для чудес нет. Только упорная работа позволит "Фулхэму" надеяться на спасение.



"Мы должны упорно трудиться. Что касается чемпионства с "Лестером", то был бонус, сказка. Забудьте об этом. Сейчас важно не думать о чудесах".



"Нас ждет много битв. Нам важно быть готовыми — клубу, игрокам, болельщикам. Всем вместе. Они должны поддерживать нас в плохие моменты, а сейчас определенно плохой момент для нас", — цитирует Раньери Sky Sports.