Раньери призывает не ждать от него новых чудес

Клаудио Раньери Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери предупредил болельщиков своего клуба не ожидать от него чудес.

В 2016 году Раньери стал творцом одной из крупнейших сенсаций в истории английского футбола, выиграв титул Премьер-Лиги с "Лестером", хотя на старте сезона чемпионство "лис" оценивалось букмекерами как 5000 к 1.

Однако в борьбе за выживание, в которую оказались вовлечены "дачники", места для чудес нет. Только упорная работа позволит "Фулхэму" надеяться на спасение.

"Мы должны упорно трудиться. Что касается чемпионства с "Лестером", то был бонус, сказка. Забудьте об этом. Сейчас важно не думать о чудесах".

"Нас ждет много битв. Нам важно быть готовыми — клубу, игрокам, болельщикам. Всем вместе. Они должны поддерживать нас в плохие моменты, а сейчас определенно плохой момент для нас", — цитирует Раньери Sky Sports.



Метки Раньери, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 22:00

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  1. dallaslp 16.11.2018 23:23 # dallaslp
    на 16е место поднимет

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  2. suddenly 16.11.2018 22:15 # suddenly
    Короче подготавливает почву для ЧШ.

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