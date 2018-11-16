Уэйн Руни планирует стать тренером

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Рун заявил о своих планах стать тренером, когда закончит играть в футбол.

Своим появлением на замену в товарищеском матче против сборной США накануне вечером 33-летний Руни завершил карьеру в национальной команде.



Еще до матча на "Уэмбли" Уэйн клялся, что повесит бутсы на гвоздь в МЛС. Руни собирается сдержать свое слово, но заранее знает, чем займется после.



"Да, я испытываю страсть к тренерской работе и хочу в это окунуться. Естественно, сперва мне нужно получить лицензию, чем я занят в Штатах. Надеюсь, к своему возвращению в Англию я закончу тренерские курсы и смогу соглашаться на предложения или отвергать их".



"Думаю, каждый индивидуален. Кому-то нравится работа а телевидении, а кто-то предпочитает тренерскую работу. Если у тебя не получится в качестве тренера, поработать на телевидении или кем-либо еще ты всегда успеешь", — цитирует Руни Sky Sports.