Раньери: "Мне нужно было вернуться в Англию"

Новоиспеченный наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери признался, что ощущал необходимость вернуться в Англию.

Раньери был вынужден оставить английский футбол в феврале 2017, когда он был уволен из "Лестера" — спустя всего девять месяцев после исторической победы в Премьер-Лиге.



С тех пор 67-летний итальянец успел поработать во Франции, однако Англия всегда манила его назад, и поэтому над предложением "дачников" он не раздумывал долго.



"Я ощущал потребность вернуться в Англию. В прошлом сезоне я отправился за рубеж, чтобы дополнить свою историю, но мои чувства к английскому футболу были так сильны, и поэтому я почувствовал потребность вернуться".



"Чего бы я ни добился в прошлом, я всегда устремлен вперед и хочу большего. Я надеюсь очень хорошо здесь потрудиться".



"Крэйвен Коттадж" — удивительное место. Когда я впервые оказался здесь, то подумал про себя: "Вау!" Это место — история сама по себе".



"Я часто бывал на матчах "Фулхэма", потому что люблю футбол. Я был здесь на первом матче сезона против "Кристал Пэлас". Тогда "Фулхэм" показал очень хороший футбол, и невероятно, как они пропустил два гола. В этом сезоне "Фулхэм" часто пропускает слишком много".



"Это вина не только крайних защитников или голкипера. Когда ты атакуешь, то атакуешь всеми 11 игроками, и то же самое, когда ты обороняешься", — сообщил Раньери официальному веб-сайту "Фулхэма".