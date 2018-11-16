"Барселона" предупредила "Арсенал" и "Тоттенхэм" насчет Дембеле

Усман Дембеле "Барселона" предупредила "Арсенал" и "Тоттенхэм", что не собирается продавать вингера Усмана Дембеле.

После дорогостоящего трансфера в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" перед стартом прошлого сезона Дембеле лишь проблесками демонстрирует свой талант и пока не смог стать основным игроком на "Ноу Камп".

На текущей неделе издание The Sun сообщило, что "Ливерпуль" уже в январе будет готов вызволить Дембеле из беды, предложив "Барселоне" 85 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Также 21-летнего француза сватают в "Арсенал", однако "Барселона" совершенно не помышляет о расставании с Усманом.

"Если у вас есть информация от английской прессы, то спросите английскую прессу! Если у вас есть информация от "Ливерпуля", спросите "Ливерпуль"! У нас нет никаких предложений насчет Дембеле, и у нас нет желания как-то менять свой подбор игроков".

"У нас нет никаких проблем с Дембеле. Он очень молод, и прежде он еще никогда так сильно не старался, как старается сейчас, чтобы адаптироваться к игре "Барселоны".

"Мы понимаем, что у него есть сложности, и он сам это тоже понимает, но мы работаем над скорейшим исправлением ситуации", — сообщил менеджер "Барселоны" Пеп Сегура Cadena SER.



Метки Арсенал, Барселона, Дембеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 638

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  1. liverpool1892est 16.11.2018 19:36 # liverpool1892est
    Про Тоттенхэм поржал...какой идиот сочиняет подобную дичь

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  2. sisyazavr 16.11.2018 19:20 # sisyazavr
    Нормально они в Испании повелись на вброс Зе Скум-а)

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  3. ray-black 16.11.2018 19:13 # ray-black
    Тоттенхэм то тут при чем? Леви 85 лямов выкладывать не будет. Даже в фантазиях.

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