"Барселона" предупредила "Арсенал" и "Тоттенхэм" насчет Дембеле
"Барселона" предупредила "Арсенал" и "Тоттенхэм", что не собирается продавать вингера Усмана Дембеле.
После дорогостоящего трансфера в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" перед стартом прошлого сезона Дембеле лишь проблесками демонстрирует свой талант и пока не смог стать основным игроком на "Ноу Камп".
На текущей неделе издание The Sun сообщило, что "Ливерпуль" уже в январе будет готов вызволить Дембеле из беды, предложив "Барселоне" 85 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Также 21-летнего француза сватают в "Арсенал", однако "Барселона" совершенно не помышляет о расставании с Усманом.
"Если у вас есть информация от английской прессы, то спросите английскую прессу! Если у вас есть информация от "Ливерпуля", спросите "Ливерпуль"! У нас нет никаких предложений насчет Дембеле, и у нас нет желания как-то менять свой подбор игроков".
"У нас нет никаких проблем с Дембеле. Он очень молод, и прежде он еще никогда так сильно не старался, как старается сейчас, чтобы адаптироваться к игре "Барселоны".
"Мы понимаем, что у него есть сложности, и он сам это тоже понимает, но мы работаем над скорейшим исправлением ситуации", — сообщил менеджер "Барселоны" Пеп Сегура Cadena SER.
16.11.2018 19:00
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Последние комментарии:
Про Тоттенхэм поржал...какой идиот сочиняет подобную дичь
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Нормально они в Испании повелись на вброс Зе Скум-а)
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Тоттенхэм то тут при чем? Леви 85 лямов выкладывать не будет. Даже в фантазиях.
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