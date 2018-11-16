"Барселона" предупредила "Арсенал" и "Тоттенхэм" насчет Дембеле

"Барселона" предупредила "Арсенал" и "Тоттенхэм", что не собирается продавать вингера Усмана Дембеле.

После дорогостоящего трансфера в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" перед стартом прошлого сезона Дембеле лишь проблесками демонстрирует свой талант и пока не смог стать основным игроком на "Ноу Камп".



На текущей неделе издание The Sun сообщило, что "Ливерпуль" уже в январе будет готов вызволить Дембеле из беды, предложив "Барселоне" 85 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Также 21-летнего француза сватают в "Арсенал", однако "Барселона" совершенно не помышляет о расставании с Усманом.



"Если у вас есть информация от английской прессы, то спросите английскую прессу! Если у вас есть информация от "Ливерпуля", спросите "Ливерпуль"! У нас нет никаких предложений насчет Дембеле, и у нас нет желания как-то менять свой подбор игроков".



"У нас нет никаких проблем с Дембеле. Он очень молод, и прежде он еще никогда так сильно не старался, как старается сейчас, чтобы адаптироваться к игре "Барселоны".



"Мы понимаем, что у него есть сложности, и он сам это тоже понимает, но мы работаем над скорейшим исправлением ситуации", — сообщил менеджер "Барселоны" Пеп Сегура Cadena SER.