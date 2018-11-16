Виллаш-Боаш: "Руководство "Тоттенхэма" разрушило мою работу"

Гарет Бэйл и Андре Виллаш-Боаш Бывший наставник "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш заявил, что его карьера на "Уайт Харт Лэйн" была разрушена руководством клуба.

Провалившись в "Челси", летом 2012 Виллаш-Боаш вернулся в английский футбол и сменил Харри Рэднаппа во главе "Тоттенхэма". Андре очень уверенно отработал свой дебютный сезон в Северном Лондоне, а во втором был уволен в середине декабря после затяжной полосы неудач.

По мнению португальца, который недавно отказал "Фулхэму", так произошло из-за того, что президент "шпор" Даниэль Леви испортил его работу своей невразумительной трансферной политикой, купив на вырученные за Гарета Бэйла деньги кучу второсортных игроков. Более того, Виллаш-Боаш жалеет, что тем летом сохранил верность "Тоттенхэму", а не откликнулся на предложение ПСЖ.

"Первый сезон получился волшебным во всех отношениях. Нам недоставало глубины состава, но у нас был отличный дух и так много воли к победам. Мы набрали максимальное количество очков в истории "шпор", обладая невероятным Бэйлом, который обладал свободой действий позади Адебайора, а также Ленноном и Уолкером, которые позволяли нам хорошо играть на контратаках по схеме 4-4-2".

"В апреле мы начали строить планы на следующий сезон. Я предложил несколько имен, чтобы купить и продать, но во время трансферного окна руководство не слушало меня и быстро разрушило то, что мы создали. У меня было предложение из ПСЖ, которые хотел заполучить меня, но я отказал им из любви к "Тоттенхэму". Возможно, это было ошибкой", — сообщил Виллаш-Боаш Corriere dello Sport.



Метки Виллаш-Боаш, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 16.11.2018 18:41 # ray-black
    В первом сезоне команду тащил Бэйл. Во втором тащить стало некому и все увидели беспомощного Боаша. Ни игры, ни результата. Хорошо что его уволили. Вполне вероятно сейчас не было бы Почеттино. Из ПСЖ алфавит тоже вылетел бы очень скоро.

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  2. chebrec 16.11.2018 18:05 # chebrec
    Виллаш-Боаш: как можно было продать Роналду за ? 100 млн?
    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус», который состоялся летом нынешнего года.

    «Меня это очень сильно удивило. Как можно было продать Роналду за 100 млн евро? В этом не было никакого смысла с любой точки зрения. Как со спортивной, так и с экономической. Поздравляю «Ювентус» с таким трансфером», — цитирует португальского специалиста Corriere dello Sport.

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