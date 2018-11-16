Виллаш-Боаш: "Руководство "Тоттенхэма" разрушило мою работу"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш заявил, что его карьера на "Уайт Харт Лэйн" была разрушена руководством клуба.

Провалившись в "Челси", летом 2012 Виллаш-Боаш вернулся в английский футбол и сменил Харри Рэднаппа во главе "Тоттенхэма". Андре очень уверенно отработал свой дебютный сезон в Северном Лондоне, а во втором был уволен в середине декабря после затяжной полосы неудач.



По мнению португальца, который недавно отказал "Фулхэму", так произошло из-за того, что президент "шпор" Даниэль Леви испортил его работу своей невразумительной трансферной политикой, купив на вырученные за Гарета Бэйла деньги кучу второсортных игроков. Более того, Виллаш-Боаш жалеет, что тем летом сохранил верность "Тоттенхэму", а не откликнулся на предложение ПСЖ.



"Первый сезон получился волшебным во всех отношениях. Нам недоставало глубины состава, но у нас был отличный дух и так много воли к победам. Мы набрали максимальное количество очков в истории "шпор", обладая невероятным Бэйлом, который обладал свободой действий позади Адебайора, а также Ленноном и Уолкером, которые позволяли нам хорошо играть на контратаках по схеме 4-4-2".



"В апреле мы начали строить планы на следующий сезон. Я предложил несколько имен, чтобы купить и продать, но во время трансферного окна руководство не слушало меня и быстро разрушило то, что мы создали. У меня было предложение из ПСЖ, которые хотел заполучить меня, но я отказал им из любви к "Тоттенхэму". Возможно, это было ошибкой", — сообщил Виллаш-Боаш Corriere dello Sport.