Гвардиола готов ограничиться единственной покупкой в два ближайших окна

Хосеп Гвардиола готов довольствоваться единственным приобретением в течение двух ближайших трансферных окон. Главному тренеру "Манчестер Сити" нужен лишь преемник для Фернандиньо в опорной зоне.

В данный момент Фернандиньо демонстрирует, возможно, лучший футбол в своей карьере, великолепно себя проявив в победном для "горожан" дерби против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд.



Однако в конце этого сезона бразильцу исполнится уже 34 года, и это обстоятельство не может не вызывать беспокойство у "Сити". В данный момент Фернандиньо является просто незаменимым — в отличие от подавляющего большинства других позиций, здесь у Гвардиолы нет адекватной альтернативы.



Клуб с "Этихад" пытается решить эту проблему с прошлой зимы. Сперва "горожане" охотились за Фредом, а затем претендовали на Жоржиньо, но борьбу за обоих проиграли своим конкурентам по Премьер-Лиге.



Как стало известно Evening Standard, Гвардиола сообщил боссам своего клуба, что будет счастлив, если в январе и следующим летом получит только нового опорного полузащитника. "Сити" уже составил досье на свои трансферные цели и внимательно следит за всеми игрокам из своего списка.



В данный момент в этом списке значатся Френки Де Йонг из "Аякса", Рубен Невеш из "Вулверхэмптона" и Танги Ндомбеле из "Лиона". Спрос на всех этих игроков велик, поэтому вполне вероятно, что "Сити" придется в третий раз с момента назначения Гвардиолы в 2016 году побить свой трансферный рекорд.