Валенсия подтвердил, что лишился доверия Моуриньо

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия подтвердил, что в последнее время не играет за клуб по решению главного тренера Жозе Моуриньо.

Свой последний матч за "красных дьяволов" Валенсия провел еще против "Валенсии" в начале октября в рамках Лиги Чемпионов (0:0). Отсутствие правого защитника Моуриньо объяснял плохой физической формой и последствиями недавней операции.



В то же время таблоиды были уверены, что Антонио не играет из-за конфликта с Жозе. Намеком на это стал лайк, который 33-летний эквадорец поставил в социальных сетях записи с призывом к увольнению Моуриньо.



Проблемы на клубном уровне не помешали Валенсии получить вызов в свою сборную. Сыграв и забив гол против Перу накануне вечером, Антонио опроверг слухи о конфликте с Моуриньо, но одновременно признал, что в данный момент лишился доверия своего наставника.



"У меня всегда были хорошие отношения с Моуриньо. Прямо сейчас я не играю, но это больше тактическое решение. Игрок, занимающий мою позицию (Эшли Янг), выступает очень хорошо. Нужно уважать решение тренера".



"Я лишь могу трудиться и быть готовым, когда понадоблюсь тренеру. Я должен быть в подходящем состоянии, чтобы конкурировать за место в составе. Прямо сейчас я спокоен и знаю, что получу свой шанс снова сыграть", — сообщил Валенсия радиостанции Area Deportiva.