Батшуайи не вернется в "Челси" в январе

Нападающий Мичи Батшуайи опроверг слухи о том, что может вернуться в "Челси" из аренды в "Валенсии" уже в январе.

Минувшим летом "Челси" отправил Батшуайи за практикой в Ла Лигу, однако с тех пор Мичи забил лишь один гол в 11 матчах чемпионата, а "Валенсия" сейчас находится в нижней части таблицы.



Недавно в прессе появились слухи, что аренда 25-летнего нападающего может быть досрочно прекращена, однако после своего дубля за сборную Бельгии против Исландии накануне вечером Батшуайи опроверг эти домыслы.



"Что касается моего ухода из "Валенсии", то это лишь слухи. У меня нет проблем с клубом, и мы с тренером очень хорошо понимаем друг друга. У нас непростой период, но мы продолжим работать сообща, чтобы преодолеть это", — цитирует Батшуайи Daily Mail.