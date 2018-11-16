Неймар уверен, что Эмери будет успешен в "Арсенале"

Нападающий ПСЖ Неймар уверен, что бывший наставник парижан Унаи Эмери добьется успеха с "Арсеналом".

В период работы Эмери в столице Франции ПСЖ установил новый мировой рекорд по сумме трансфера, заплатив "Барселоне" 200 миллионов фунтов за Неймара в 2017 году.



И хотя Эмери был уволен уже в конце первого сезона Неймара в Париже, испанский специалист произвел исключительно положительное впечатление на игрока сборной Бразилии.



"Арсенал" играет в действительно хороший футбол, они в отличной форме. Каждый знает, что он действительно классный тренер. Мы знаем, каким мастерством он обладает".



"Я был очень счастлив работать с ним, потому что он очень трудолюбивый парень. Он добьется успеха с "Арсеналом" — огромным клубом, очень большим клубом в Англии. Я желаю ему удачи", — цитирует Неймара Sky Sports.