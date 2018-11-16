Джака планирует вернуться в "Базель"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал о своих планах вернуться в "Базель".
На старте своей футбольной карьеры Джака провел восемь лет на "Санкт-Якоб Парк", пока в 2012 году не перебрался в менхенгладбахскую "Боруссию, а оттуда отправился в "Арсенал" в 2016 за 35 миллионов фунтов.
И хотя 26-летний швейцарец находится в самом расцвете сил и является важнейшим игроком для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, Джака уже думает о финальном этапе своей карьеры.
"Надеюсь ли я снова сыграть за "Базель"? Определенно! Моя карьера началась там, поэтому моя цель и моя мечта — однажды вернуться туда".
"Этого точно не случится до моего 28-летия. Наверное, я последую примеру Алекса Фрая, который вернулся туда после 30, но все равно помог "Базелю" выиграть несколько титулов".
"Конечно, когда ты возвращаешься, ожидания в отношении тебя высоки, но я определенно мечтаю об этом", — сообщил Джака Basellandschaftliche Zeitung.
16.11.2018 13:00
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поставил в начале сезона, что Жака получит 3 и больше красных за сезон
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Чем раньше,тем лучше.через матч привозит...ска за.бал
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Красава, после пары АПЛ может спокойно вернуться на родину
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Не нужно забывать свои корни
Всё верно
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