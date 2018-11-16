Джака планирует вернуться в "Базель"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал о своих планах вернуться в "Базель".

На старте своей футбольной карьеры Джака провел восемь лет на "Санкт-Якоб Парк", пока в 2012 году не перебрался в менхенгладбахскую "Боруссию, а оттуда отправился в "Арсенал" в 2016 за 35 миллионов фунтов.

И хотя 26-летний швейцарец находится в самом расцвете сил и является важнейшим игроком для главного тренера "канониров" Унаи Эмери, Джака уже думает о финальном этапе своей карьеры.

"Надеюсь ли я снова сыграть за "Базель"? Определенно! Моя карьера началась там, поэтому моя цель и моя мечта — однажды вернуться туда".

"Этого точно не случится до моего 28-летия. Наверное, я последую примеру Алекса Фрая, который вернулся туда после 30, но все равно помог "Базелю" выиграть несколько титулов".

"Конечно, когда ты возвращаешься, ожидания в отношении тебя высоки, но я определенно мечтаю об этом", — сообщил Джака Basellandschaftliche Zeitung.



Метки Арсенал, Базель, Джака

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 942

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 16.11.2018 13:19 # naby-keita
    поставил в начале сезона, что Жака получит 3 и больше красных за сезон

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  2. samurai8888 16.11.2018 13:09 # samurai8888
    Чем раньше,тем лучше.через матч привозит...ска за.бал

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  3. reams 16.11.2018 13:07 # reams
    Красава, после пары АПЛ может спокойно вернуться на родину

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  4. chebrec 16.11.2018 12:59 # chebrec
    Не нужно забывать свои корни
    Всё верно

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