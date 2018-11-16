Венгер скучает по тренерской работе
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что скучает по тренерской работе.
Отработав в Северном Лондоне 22 сезона, минувшим летом Венгер покинул "канониров" и в данный момент ищет себе новое пристанище, отгоняя мысли о пенсии.
69-летнего француза сватают как в директорское кресло, так и на должность рулевого какой-нибудь сборной, однако Арсен скучает именно по тренерской работе с клубом.
"Есть много вещей, по которым я совершенно не скучаю. Я имею ввиду все то, что окружает матчи в наши дни".
"Но, конечно, ежедневная работа, соревновательный дух и достижения, которых вы вместе можете добиться, эмоции, взлеты и падения — по этим вещам ты скучаешь".
"Я чувствовал себя немного потерянным (после ухода из "Арсенала"), потому что впереди меня оказалось свободное время. Раньше тебе постоянно приходилось решать проблемы: решив одну, ты сразу же сталкивался со следующей. Внезапно, этого больше нет".
"Раньше следующий матч всегда был твоей целью в жизни, но я воспринимаю это как вызов. Я не оглядываюсь назад, я всегда устремлен вперед".
"Меня рано списывать со счетов. Люди всегда пытаются выставить тебя в свете, словно ты ушел на пенсию или на тебе поставлен крест. Люди хотят, чтобы ты окончательно остановился, когда становишься старым".
"Однако я буду продолжать до тех пор, пока у меня есть аппетит к жизни. Благодаря 35 годам в футболе я накопил опыт, которым я могу делиться с другими людьми, поэтому я знаю, что моя жизнь не бесполезна", — сообщил Венгер beIN Sports.
16.11.2018 12:00
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Вот все бы понял. Но Венгер отказался от Фулхэма. Значит не так сильно скучает и лукавит...
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