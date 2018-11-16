"Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в Байи

Эрик Байи "Арсенал" и "Тоттенхэм" обратили внимание на защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи, который может быть доступен в зимнее трансферное окно.

Летом 2016 Байи стал первым приобретением Жозе Моуриньо на посту главного тренера "красных дьяволов". Эрик очень уверенно отыграл свой дебютный сезон в Англии, но затем стал постепенно сдавать.

В этом сезоне игрок сборной Кот-д'Ивуара окончательно лишился доверия Моуриньо, а в октябрьском матче против "Ньюкасла" был унизительным образом заменен уже на 19-й минуте. Теперь Байи всерьез настроен покинуть "Олд Траффорд" с возобновлением трансферного окна в январе.

Изданию Daily Record стало известно, что у 24-летнего Байи будут все шансы остаться в Премьер-Лиге. В услугах бывшего защитника "Вильярреала" заинтересованы оба клуба из Северного Лондона.

Предполагается, что Моуриньо не будет стоять на пути у Эрика, если в январе обзаведется новичком в центр обороны. По информации источника, Жозе рекомендовал "Юнайтед" потратиться на Калиду Кулибали из "Наполи", однако вполне возможно, что ему придется довольствоваться более реалистичным вариантом.



Метки Арсенал, Байи, Манчестер Юнайтед, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 11:00

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