"Арсенал" и "Тоттенхэм" заинтересованы в Байи

"Арсенал" и "Тоттенхэм" обратили внимание на защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи, который может быть доступен в зимнее трансферное окно.

Летом 2016 Байи стал первым приобретением Жозе Моуриньо на посту главного тренера "красных дьяволов". Эрик очень уверенно отыграл свой дебютный сезон в Англии, но затем стал постепенно сдавать.



В этом сезоне игрок сборной Кот-д'Ивуара окончательно лишился доверия Моуриньо, а в октябрьском матче против "Ньюкасла" был унизительным образом заменен уже на 19-й минуте. Теперь Байи всерьез настроен покинуть "Олд Траффорд" с возобновлением трансферного окна в январе.



Изданию Daily Record стало известно, что у 24-летнего Байи будут все шансы остаться в Премьер-Лиге. В услугах бывшего защитника "Вильярреала" заинтересованы оба клуба из Северного Лондона.



Предполагается, что Моуриньо не будет стоять на пути у Эрика, если в январе обзаведется новичком в центр обороны. По информации источника, Жозе рекомендовал "Юнайтед" потратиться на Калиду Кулибали из "Наполи", однако вполне возможно, что ему придется довольствоваться более реалистичным вариантом.