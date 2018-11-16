Дибала не думает о переходе в "Юнайтед"

Пауло Дибала Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что не помышляет о переходе в "Манчестер Юнайтед".

За три года выступлений в Турине Дибала зарекомендовал себя одним из ярчайших талантов европейского футбола. В прессе регулярно появляются слухи об интересе к Пауло со стороны грандов Премьер-Лиги, но особенно упорно 25-летнего аргентинца сватают к "красным дьяволам", которых он не так давно огорчил на "Олд Траффорд" в матче Лиги Чемпионов.

В интервью Daily Mirror Дибала прокомментировал слухи насчет интереса "Юнайтед" к своей персоне, дав понять, что свое ближайшее будущее видит в "Ювентусе".

"Я не думаю о трансферном окне. Прямо сейчас я очень счастлив в "Ювентусе" и просто сосредоточен на завоевании всех трофеев здесь", — сообщил Дибала.

Тем не менее, намек на возможный переезд в Манчестер Дибала все же сделал, заявив о желании воссоединиться с полузащитником "Юнайтед" Полем Погба.

"Первый матч (против МЮ на групповом этапе Лиги Чемпионов) получился удивительным для меня, второй — удивительным для него. Мы поддерживаем отношения с момента его ухода. Мы по-прежнему очень близки, и кто знает, в будущем мы, возможно, снова будем играть вместе", — добавил Дибала.



Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 10:00

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  1. naby-keita 16.11.2018 10:35 # naby-keita
    пойдёт по стопам великих итальянцев провалившихся в АПЛ - Шевченко, Верон, Креспо, Муту, Аквилани, Дармиян, Погба

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  2. chebrec 16.11.2018 10:02 # chebrec
    Верно. Нужно думать о Ювентусе

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