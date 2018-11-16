Руни уверен, что Кейн побьет его рекорд по голам за сборную Англии

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни уверен, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн однажды побьет его рекорд по количеству голов за национальную команду.

Накануне вечером 33-летний Руни появился на замену во втором тайме товарищеского матча против сборной США и помог англичанам одержать крупную победу, поучаствовав в третьем голе команды (3:0).



Этой игрой Уэйн завершил свою международную карьеру, в течение которой он провел 120 матчей и забил рекордное количество голов — 53. 25-летний Кейн, нынешний капитан "трех львов", пока отличился 19 раз за сборную, однако Руни надеется, что Харри покорит его достижение.



"Еще до матча я попросил, чтобы награду мне вручил Харри Кейн, потому что я верю: он побьет мой голевой рекорд. И я надеюсь вручить ему трофей через 10 лет", — цитирует Руни The Independent.



Также Уэйн выразил уверенность, что с Гаретом Саутгейтом в качестве главного тренера сборную Англии ждет большое будущее.



"Это лишь мое мнение, но по увиденному на этой неделе на тренировочном поле я могу судить, что команда в очень надежных руках, Гарет блестяще работает с игроками, а игроки блестяще на это реагируют".



"Это замечательный коллектив молодых игроков, которых ждет яркое будущее, я уверен в этом. Они подберутся близко к тому, чтобы вернуть трофей в Англию. Я будут их поддерживать", — цитирует Руни Sky Sports.