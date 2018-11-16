Клубы Премьер-Лиги отклонили инициативу FA об ужесточении лимита на легионеров

Клубы Премьер-Лиги выступили против инициативы FA по ужесточению лимита на иностранных игроков.

В данный момент каждому клубу Премьер-Лиги разрешено иметь до 17 легионеров в своей заявке из 25 игроков на сезон. Однако недавно Ассоциация выступила с инициативой по ужесточению лимита — с 17 до 12 иностранцев.



Озвучивая эту идею, FA руководствовалась желанием видеть больше местных воспитанников в высшем дивизионе, а также связанными с Brexit опасениями — после выхода Британии из Европейского союза клубы Премьер-Лиги уже не смогут беспрепятственно привлекать игроков со Старого Света, как это происходит сейчас, а, вероятно, будут вынуждены обращаться за разрешением на работу по тем жестким правилам, которые установлены для футболистов из дальнего зарубежья.



Понимая, что такая инициатива может нанести ущерб Премьер-Лиге, Ассоциация выразила готовность позволить клубам подписывать игроков из Евросоюза и за его пределами на облегченных условиях — при условии, что лимит будет ужесточен.



Соответствующие мысли исполнительный директор Мартин Гленн постарался изложить на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг, заострив внимание, что только топ-команды обладают близким к предельному количеством иностранных игроков, однако — в отличие от внедрения VAR и раннего закрытия летнего трансферного окна — эта инициатива была отклонена участниками элитного дивизиона.



"Система работает. Зачем ее менять? Нужно тщательнее изучить этот вопрос и убедиться, что мы учитываем все моменты", — цитирует совладельца "Вест Хэма" Дэвида Голда The Telegraph.