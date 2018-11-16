"Юнайтед" готов возобновить интерес к Годину

Диего Годин "Манчестер Юнайтед" готов возобновить интерес к центральному защитнику "Атлетико" Диего Годину.

Безуспешно перебрав ряд приоритетных вариантов по укреплению центра обороны, на исходе летнего трансферного окна "красные дьяволы" обратились к Годину, но тот отверг интерес с "Олд Траффорд".

Однако Daily Mirror утверждает, что в январе или по окончании сезона "Юнайтед" может вернуться за 32-летним уругвайцем, которого "Атлетико" в данный момент пытается склонить к новому контракту.

В качестве альтернативы Годину на январь главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо рассматривает прекрасно ему знакомого по "Челси" Гари Кэхилла, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл за лишь 21 минуту.

Ожидается, что "Челси" пойдет навстречу 32-летнему Кэхиллу и позволит тому уйти в аренду на вторую половину сезона. Фактически это будет означать конец карьеры Гари на "Стэмфорд Бридж", ведь контракт защитника истекает следующим летом.



Метки Атлетико, Годин, Кэхилл, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 317

Загрузка...

Поиск: