"Юнайтед" готов возобновить интерес к Годину

"Манчестер Юнайтед" готов возобновить интерес к центральному защитнику "Атлетико" Диего Годину.

Безуспешно перебрав ряд приоритетных вариантов по укреплению центра обороны, на исходе летнего трансферного окна "красные дьяволы" обратились к Годину, но тот отверг интерес с "Олд Траффорд".



Однако Daily Mirror утверждает, что в январе или по окончании сезона "Юнайтед" может вернуться за 32-летним уругвайцем, которого "Атлетико" в данный момент пытается склонить к новому контракту.



В качестве альтернативы Годину на январь главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо рассматривает прекрасно ему знакомого по "Челси" Гари Кэхилла, который в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл за лишь 21 минуту.



Ожидается, что "Челси" пойдет навстречу 32-летнему Кэхиллу и позволит тому уйти в аренду на вторую половину сезона. Фактически это будет означать конец карьеры Гари на "Стэмфорд Бридж", ведь контракт защитника истекает следующим летом.