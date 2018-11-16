Сборная Англии проводила Руни разгромной победой над США

Каллум Уилсон и Уэйн Руни Уэйн Руни поставил точку в своей международной карьере, поспособствовав комфортной победе сборной Англии в товарищеском матче против США со счетом 3:0.

Относительно победы над Испанией в сентябре в стартовом составе сборной Англии уцелели лишь Джордан Пикфорд, Бен Чилуэлл и Харри Уинкс. Свой шанс получили Льюис Данк, Джейдон Санчо и Каллум Уилсон.

С самого начала подопечные Гарета Саутгейта помчались атаковать, активно играя через фланги. Особенно заметен был Санчо, неутомимо бороздя левую бровку.

Американцы были сосредоточены на сдерживании соперника, но в середине первого тайма все-таки огрызнулись. После ошибки Майкла Кина один на один вышел Кристиан Пулишич, однако голкипер "трех львов" Джордан Пикфорд спас свою команду.

А на 25-й минуте хозяева открыли счет. Получив передачу от Деле Алли, Джесси Лингард нанес крученый удар с линии штрафной площади в дальний верхний угол — 1:0.

Спустя пару минут счет был удвоен. Оказавшись с мячом внутри штрафной, Санчо заметил подключение Трента Александер-Арнольда по правому краю, куда сделал передачу, а защитник "Ливерпуля" сильно пробил низом — 2:0.

В дальнейшем игра несколько успокоилось, хотя преимущество англичан по-прежнему не вызывало никаких вопросов.

Во втором тайме Саутгейт не стал томить публику и уже на 58-й минуте выпустил Руни. Тем временем, игра хозяев еще поскучнела, а гости стал подавать признаки жизни.

После некоторой паузы сборная Англии вновь ускорилась и на 77-й минуте сделала счет разгромным. Руни перевел мяч на левый фланг Фабиану Дельфу, а тот прострелил к ближней штанге, где Уилсон сыграл на опережение и поразил цель — 3:0.

В концовке матча Руни был самым активным на поле, нанес несколько ударов, но так и не сумел отличиться напоследок.

Подводя итог, можно сказать, что сборная Англии одержала безоговорочную победу, а Уэйн Руни, даже в свои 33 года, не был обузой для команды и проявил себя с лучшей стороны.

Сборная Англии — сборная США — 3:0 (2:0)

Голы: Лингард 25, Александер-Арнольд 27, Уилсон 77.

Англия: Пикфорд (Маккарти 45), Александер-Арнольд, Данк, Кин, Чилуэлл (Дайер 58), Дельф, Уинкс (Лофтус-Чик 70), Санчо, Алли (Хендерсон 58), Лингард (Руни 58), Уилсон (Рэшфорд 79).

США: Гузан, Йедлин, Миазга, Брукс, Вильяфанья (Мур 88), Маккенни (Ллетджет 76), Трапп (Акоста 70), Пулишич, Грин (Адамс 62), Веа (Саиф 76), Вуд.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная США

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 16.11.2018 01:36 # jappstamm
    Лузерхуец и не подозревал что именно бэйл накажет портовых обрыганов в лч)))

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  2. jappstamm 16.11.2018 01:35 # jappstamm
    Ахааххаахахахх http://fapl.ru/posts/15467/?c=1#c3095648

    (ответить)

  3. mancunia-planet 16.11.2018 01:27 # mancunia-planet
    Проводили толстяка достойно

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  4. jappstamm 16.11.2018 01:05 # jappstamm
    Выдающаяся карьера.
    псс. покидайте годных песен

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