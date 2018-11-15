Джеррард верит, что Клопп выиграет Премьер-Лигу с "Ливерпулем"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард уверен, что "Ливерпуль" сможет выиграть титул Премьер-Лиги при Юргене Клоппе, место которого он надеется однажды занять.

До назначения в Глазго прошлым летом Джеррард трудился в академии родного "Ливерпуля", поэтому смог составить четкое впечатление о Клоппе.



Стивен восхищается Юргеном и надеется перенять у немецкого специалиста некоторые качества, чтобы в будущем, возможно, самостоятельно возглавить "красных".



"Я был как губка, я наблюдал и учился у него. Я следил за ним по телевизору и смотрел, как он ведет себя в различных ситуациях. Я никогда не смогу обладать харизмой и энергией Юргена. Но если я смогу перенять некоторые вещи от него, это мне очень поможет. Если я пишу, звоню или приезжаю повидать его, Юрген всегда находит время для меня".



"Представляю ли я себе во главе "Ливерпуля" однажды? Все возможно. Хочу ли я стать главным тренером "Ливерпуля" прямо сейчас? Нет, я хочу быть главным тренером "Рейнджерс". Я хочу добиться успеха с "Рейнджес". Глупо спрашивать меня, хочу ли я однажды возглавить "Ливерпуль". Думаю, каждый на планете знает ответ".



"Однако я люблю Юргена Клоппа и верю, что он сможет привести "Ливерпуль" к победе в Премьер-Лиге. Я знаю, что это будет означать для фанатов, потому что они так сильно страдали в 2014 году. Мы в хорошем положении для этого — я говорю "мы", потому что являюсь фанатом "Ливерпуля" и всегда им буду. Однако прямо сейчас в моем сердце две команды: "Рейнджерс" и "Ливерпуль", — сообщил Джеррард The Guardian.