Гари Невилл: "Фред не оправдывает ожиданий"

Фред Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что полузащитник Фред пока совершенно не оправдывает свой ценник.

Покупка Фреда у "Шахтера" стала главной инвестицией "красных дьяволов" минувшим летом. Однако 25-летний бразилец очень быстро сник после яркого старта в Англии.

Делая скидку на общие проблемы команды и необходимость адаптации, Невилл все же считает, что Фред не оправдывает ожиданий.

"Фред стоил 60 миллионов фунтов. Он вышел в стартовом составе на первый матч сезона и выглядел ярко, выглядел аккуратно — но разве он выглядит так, как вы ожидаете от игрока за 60 миллионов фунтов?"

"Может ли он менять течение матча? Выглядит ли он игроком, который отрабатывает в обороне? Выглядит ли он тем, кто связывает оборону с атакой? В данный момент времени — нет".

"Тем не менее, он развивается и все еще привыкает к "Манчестер Юнайтед". Он оказался в очень сложном положении, если учесть, что в данный момент игра клуба нестабильна, а в последние три-четыре месяца обстановка здесь стала очень напряженной".

"Поэтому я бы не стал все сваливать на Фреда, однако один вопрос к нему у меня все же остается: где он был в центре поля в воскресенье (в дерби Манчестера)?" — сообщил Невилл в своем подкасте.



Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Фред

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. vertigo-92 15.11.2018 22:41 # vertigo-92
    Это кто вообще, он разве играет?

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  2. recyjoed 15.11.2018 22:37 # recyjoed
    повелся на бабки. а ведь мог в нормальном клубе оказаться!

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  3. mancunia-planet 15.11.2018 22:19 # mancunia-planet
    Моур, аут!

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  4. chebrec 15.11.2018 22:08 # chebrec
    А вдруг получится?

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