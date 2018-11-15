Гари Невилл: "Фред не оправдывает ожиданий"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что полузащитник Фред пока совершенно не оправдывает свой ценник.

Покупка Фреда у "Шахтера" стала главной инвестицией "красных дьяволов" минувшим летом. Однако 25-летний бразилец очень быстро сник после яркого старта в Англии.



Делая скидку на общие проблемы команды и необходимость адаптации, Невилл все же считает, что Фред не оправдывает ожиданий.



"Фред стоил 60 миллионов фунтов. Он вышел в стартовом составе на первый матч сезона и выглядел ярко, выглядел аккуратно — но разве он выглядит так, как вы ожидаете от игрока за 60 миллионов фунтов?"



"Может ли он менять течение матча? Выглядит ли он игроком, который отрабатывает в обороне? Выглядит ли он тем, кто связывает оборону с атакой? В данный момент времени — нет".



"Тем не менее, он развивается и все еще привыкает к "Манчестер Юнайтед". Он оказался в очень сложном положении, если учесть, что в данный момент игра клуба нестабильна, а в последние три-четыре месяца обстановка здесь стала очень напряженной".



"Поэтому я бы не стал все сваливать на Фреда, однако один вопрос к нему у меня все же остается: где он был в центре поля в воскресенье (в дерби Манчестера)?" — сообщил Невилл в своем подкасте.