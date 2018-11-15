"Рома" пожертвовала 150 тысяч евро на реабилитацию Шона Кокса

"Рома" сделала щедрое пожертвование в 150 тысяч евро (133 тыс. фунтов) на реабилитацию болельщика "Ливерпуля" Шона Кокса.

Напомним, в результате столкновений фанатов близ "Энфилда" перед матчем Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" в апреле Кокс, отец трех детей, получил тяжелейшие травмы и до сих находится в госпитале.



Впереди у Шона долгая и дорогостоящая реабилитация, поэтому в прошлом месяце поклонники мерсисайдского клуба запустили сбор средств в помощь пострадавшему товарищу. В этой акции приняли участие главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен, пожертвовав по 5 тыс. евро.



А сегодня свой взнос сделала "Рома" и ее президент Джеймс Паллотта, одновременно призвав своих болельщиков тоже в этом поучаствовать.



К настоящему моменту собрано уже почти 400 тыс. евро, которые помогут Коксу восстановить свое здоровье.



"Случившееся с Шоном Коксом никогда не должно происходить с теми, кто идет смотреть футбольный матч. С самого первого дня наши мысли с Шоном, его женой и их семьей. Мы надеемся, что Шон полностью восстановится и сделает это как можно скорее", — сообщил Паллотта.