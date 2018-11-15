ФИФА расследует трансфер Кристенсена в "Челси"

Трансфер защитника Андреса Кристенсена из "Брондбю" в 2012 году является одной из причин расследования, которое ФИФА проводит в отношении "Челси".

Накануне ФИФА официально подтвердила, что проводит расследование в отношении "Челси" и четырех других клубов Премьер-Лиги на предмет нарушения правил, регулирующих переходы игроков младше 18 лет.



Как сообщает The Telegraph со ссылкой на документы Football Leaks, ФИФА, среди прочего, изучает и переход Кристенсена. "Синие" подозреваются в том, что фактически дали взятку отцу футболиста.



1 июля 2012 — в тот самый день, когда Андреас присоединился к "Челси" — на работу в лондонском клубе заступил и его отец Стен, став зарубежным скаутом "синих", но при этом сохранив свою позицию тренера вратарей в "Брондбю".



Кристенсен-старший получил на "Стэмфорд Бридж" зарплату в 11,400 фунтов в месяц плюс НДС, заработав 656,640 фунтов в течение четырех лет.



ФИФА подозревает, что сотрудничество Стена с "Челси" носило фиктивный характер, и Кристенсен-старший просто за взятку согласился отдать своего сына в систему лондонского клуба.



Добавим, что ныне Стен является агентом своего сына, в прошлом месяце выдвинув ультиматум "Челси" по поводу Андреаса, крепко севшего в запас в этом сезоне.