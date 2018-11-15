Скадамор принял прощальный бонус в 5 миллионов фунтов от клубов Премьер-Лиги

Покидая должность главы Премьер-Лиги, Ричад Скадамор согласился принять прощальный бонус от 20 клубов дивизиона в размере 5 миллионов фунтов.

Скадамор руководил Премьер-Лигой на протяжении почти 20 последних лет, однако еще несколько месяцев назад было объявлено, что в конце календарного года Ричард покинет свой пост.



На текущей неделе стало известно, что место Скадамора займет Сюзанна Диннэйдж, которая до сих пор трудилась глобальным президентом Animal Planet и которая приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2019.



Сегодня Скадамор поучаствовал в последнем собрании с боссами клубов Премьер-Лиги. В преддверии этой встречи президент "Челси" Брюс Бак предложил всем 20 участникам дивизиона "скинуться" по 250 тыс. фунтов на проводы Ричарда.



Инициатива Бака была встречена неоднозначно, особенно среди фанатов, однако сегодня, сообщает Sky Sports, Скадамор согласился принять эту денежную премию за "исключительный вклад" в развитие Премьер-Лиги.



Важно отметить, что эта сумма будет распределена на период в три года, в течение которых Скадамор будет исполнять консультационную роль для своей преемницы Диннэйдж.