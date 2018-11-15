Следующее летнее трансферное окно в Премьер-Лиге закроется за день до старта сезона

Премьер-Лига объявила, что следующим лето трансферное окно для вновь закроется за день до старта сезона.

В предыдущие годы участникам Премьер-Лиги приходилось начинать сезон, будучи окруженными трансферными спекуляциями. Это дестабилизировало обстановку внутри клубов и выводило из душевного равновесия самих игроков.



Поэтому минувшее трансферное окно стало первым летним, которое закрылось не с наступлением осени, а с началом сезона. Против этой идеи в сентябре 2017, когда проводилось соответствующее голосование, выступили лишь "Манчестер Юнайтед, "Манчестер Сити", "Уотфорд", "Суонси" и "Кристал Пэлас".



По прошествии года клубы положительно оценили эффект от этого нововведения, поэтому следующим летом трансферное окно тоже закроется досрочно — за день до старта сезона 2019/20. Соответствующее решение, сообщает Sky Sports, было принято на плановом собрании в четверг.