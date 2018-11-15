VAR появится в Премьер-Лиге со следующего сезона

VAR Клубы Премьер-Лиги договорились о внедрении системы видеопомощи рефери (VAR) со следующего сезона.

Напомним, минувшей весной участники Премьер-Лиги решили отложить введение VAR, посчитав эту систему слишком сырой. Тогда клубы лишь договорились продолжить тестирование.

Однако успехи VAR в других лигах и международных турнирах, а также обилие спорных эпизодов на старте нового сезона Премьер-Лиги заставили клубы изменить свое отношение к использованию современных технологий в помощь рефери.

Как сообщает Sky Sports, на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг была достигнута "принципиальная договоренность", и уже с сезона 2019/20 система VAR будет использоваться во всех внутренних английских соревнованиях, а не только в Кубке Лиги и Кубке Англии.



Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. dilovar1809 15.11.2018 19:09 # dilovar1809
    прошлый сезон эсли была VAR Ливерпуль мог ещё 15 очков взять,недали многие пенальти ,кто та говорить что var не пользу ливерпуль он тупой дальбаёб

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  2. brightonboy 15.11.2018 18:49 # brightonboy
    нужно будет ввести новый кубок "команда получившая больше всего очков если бы не было VAR". такие ливер будет каждый сезон брать

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  3. mcfc-fantactic 15.11.2018 18:47 # mcfc-fantactic
    Ливеру писта, однозначно. Голы из оффсайда теперь не будут засчитываться ( главное чтоб в этой самой будке VAR, сидели не ангожированные личности, а то я уже насмотрелся как можно в наеб трактовать эти самые моменты )

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  4. jesus33 15.11.2018 18:39 # jesus33
    Бедный залупуль, это сезон последний щанс для них взять АПЛ, но на деле же шансов у залупуля ноль целых ноль десятых.Пользователь получил предупреждение

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  5. dallaslp 15.11.2018 18:39 # dallaslp
    придется кому-то в зоне вылета потесниться ради сити

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  6. monsieurgood 15.11.2018 18:36 # monsieurgood
    походу у салаха это последний сезон в порту, ибо на честной игре никаких АПЛ и финалов ЛЧ не взять, тут нужна команда посильнее

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  7. brightonboy 15.11.2018 18:32 # brightonboy
    ох, теперь у скузи не будет "следующего сезона".

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  8. danny949494 15.11.2018 18:21 # danny949494
    МЮ и колбасе хана.

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  9. griezmann 15.11.2018 18:10 # griezmann
    пиздец портовым обрыганам

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  10. multazar 15.11.2018 18:10 # multazar
    ливерпулю теперь дорога в топ 4 окончательно будет заказана.

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  11. kojan 15.11.2018 18:09 # kojan
    лузерпулю полный хабар, всё что забивали из овсаёв будет мимо кассы и мимо ЛЧ и ЛЕ зоны... это сезон последний для поселковых хоть что-то узьмить...

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  12. chronicle 15.11.2018 18:08 # chronicle
    На главную.

    Но нет, как всегда на главной будет висеть говностатья якобы от админов сайта, которые на самом деле воруют со спортс.ру

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  13. reams 15.11.2018 18:06 # reams
    заебись, мюшники на пару с лфц могут паковать чемоданы в чемпионшип

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