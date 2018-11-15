VAR появится в Премьер-Лиге со следующего сезона

Клубы Премьер-Лиги договорились о внедрении системы видеопомощи рефери (VAR) со следующего сезона.

Напомним, минувшей весной участники Премьер-Лиги решили отложить введение VAR, посчитав эту систему слишком сырой. Тогда клубы лишь договорились продолжить тестирование.



Однако успехи VAR в других лигах и международных турнирах, а также обилие спорных эпизодов на старте нового сезона Премьер-Лиги заставили клубы изменить свое отношение к использованию современных технологий в помощь рефери.



Как сообщает Sky Sports, на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг была достигнута "принципиальная договоренность", и уже с сезона 2019/20 система VAR будет использоваться во всех внутренних английских соревнованиях, а не только в Кубке Лиги и Кубке Англии.