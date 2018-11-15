VAR появится в Премьер-Лиге со следующего сезона
Клубы Премьер-Лиги договорились о внедрении системы видеопомощи рефери (VAR) со следующего сезона.
Напомним, минувшей весной участники Премьер-Лиги решили отложить введение VAR, посчитав эту систему слишком сырой. Тогда клубы лишь договорились продолжить тестирование.
Однако успехи VAR в других лигах и международных турнирах, а также обилие спорных эпизодов на старте нового сезона Премьер-Лиги заставили клубы изменить свое отношение к использованию современных технологий в помощь рефери.
Как сообщает Sky Sports, на собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг была достигнута "принципиальная договоренность", и уже с сезона 2019/20 система VAR будет использоваться во всех внутренних английских соревнованиях, а не только в Кубке Лиги и Кубке Англии.
15.11.2018 18:00
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Последние комментарии:
прошлый сезон эсли была VAR Ливерпуль мог ещё 15 очков взять,недали многие пенальти ,кто та говорить что var не пользу ливерпуль он тупой дальбаёб
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нужно будет ввести новый кубок "команда получившая больше всего очков если бы не было VAR". такие ливер будет каждый сезон брать
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Ливеру писта, однозначно. Голы из оффсайда теперь не будут засчитываться ( главное чтоб в этой самой будке VAR, сидели не ангожированные личности, а то я уже насмотрелся как можно в наеб трактовать эти самые моменты )
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Бедный залупуль, это сезон последний щанс для них взять АПЛ, но на деле же шансов у залупуля ноль целых ноль десятых.
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придется кому-то в зоне вылета потесниться ради сити
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походу у салаха это последний сезон в порту, ибо на честной игре никаких АПЛ и финалов ЛЧ не взять, тут нужна команда посильнее
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ох, теперь у скузи не будет "следующего сезона".
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МЮ и колбасе хана.
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пиздец портовым обрыганам
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ливерпулю теперь дорога в топ 4 окончательно будет заказана.
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лузерпулю полный хабар, всё что забивали из овсаёв будет мимо кассы и мимо ЛЧ и ЛЕ зоны... это сезон последний для поселковых хоть что-то узьмить...
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На главную.
Но нет, как всегда на главной будет висеть говностатья якобы от админов сайта, которые на самом деле воруют со спортс.ру
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заебись, мюшники на пару с лфц могут паковать чемоданы в чемпионшип
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